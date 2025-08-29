Cristo Redentor habilitado con portación obligatoria de cadenas

A partir de las 09:00 horas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares en el horario comprendido entre las 09:00 y las 21:00 horas. Las autoridades recuerdan que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que circulen por la zona.

Las temperaturas registradas en los principales puntos del corredor internacional son las siguientes: Uspallata presenta 2 grados bajo cero, Punta de Vacas alcanza los 6 grados bajo cero, Puente del Inca registra 10 grados bajo cero y Las Cuevas se encuentra con 11 grados bajo cero.

Se prevén nevadas durante el sábado y el domingo, lo que podría afectar la transitabilidad en el corredor. Por otra parte, el paso internacional Pehuenche permanece cerrado.