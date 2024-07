CRÓNICAS DE A DOS. “Hay que enseñarle que el fútbol es como las matemáticas, pero mucho más simple”

Una nueva crónica de padre e hijo analizando al Eurocopa y la Copa América. Frases reflexivas, algunas divertidas o con algo de sarcasmo, en este nuevo escrito.

Por Juansa Jofré Hinojosa y Juan Jofré

Para quienes todavía no nos conozcan, así escribo yo (Juani), y así yo (Juansa)…

y aquí va la tercera crónica de a dos, sobre Eurocopa y Copa América.

Juani, me dijiste que esta vez íbamos a hablar de los equipos. Mirá esta frase que encontré por ahí de Adolfo Pedernera, aquella vieja gloria de la máquina de River: “al chico hay que enseñarle que el fútbol es como las matemáticas, pero mucho más simple. Se suman pases para jugar, se multiplica el esfuerzo para recuperar, se dividen los premios por igual, y se restan los egos para formar un equipo”.

La verdad que es muy buena. Ha habido hasta acá, algunas muy buenas actuaciones de equipo, y otros que han quedado en deuda y se fueron, o lograron pasar de etapa pero con lo justo.

Si…salvados por individualidades…Para mí, en deuda, ha estado Portugal.

Hasta acá llegó la crónica. No te metas con mi candidato. Creo que está empezando a “restar egos”, y van a lograr jugar como equipo contra Francia.

Okey, no me meto con tu Portugal, y si voy a decir, que dos de los que más me han gustado por su juego asociado y de equipo, son Alemania y España que se van a enfrentar, en lo que se dice una “final anticipada”.

Te acordás que al principio de la Euro yo te preguntaba por Bélgica e Italia?

Si, y te dije que extraño a la Bélgica de 2018 y a la Italia del 2006, que obviamente vi en videos. En esta Euro, ambas selecciones, estuvieron lejos de lo que algunos esperaban, pero yo, no las voy a criticar.

No se trata de criticar o no, sino de intentar analizar.

¿Análisis querés? Inglaterra me ha decepcionado, pero porque tenía expectativas muy altas, dado que tiene nombres muy buenos, que de hecho le han permitido pasar de fase, aún sin alcanzar un gran juego de equipo.

También te voy a hablar de Francia, que le pasa algo similar, no ha logrado grandes partidos, ni buen juego colectivo, como las del 2018 o 2022, que realmente te daba miedo enfrentarla.

Y ni hablar de Austria y Rumania, que parecía que se iban a animar y luego se achicaron… se quedaron en vampiros, no llegaron a ser condes.

Turquía ha sido claramente la gran sorpresa de la euro, y están muy embalados. Veremos qué nos dejan los cuartos de final. Coincidimos en que en esa instancia es difícil pasar solo colgado de la suerte o de las individualidades… deberán aparecer los equipos o volverse a casa.

Me vengo a nuestra América, y comenzaré criticando un poco a Brasil, que está muy lejos de ser la Brasil de antes. Como dije de Francia que antes daba miedo, este Brasil también “da un poquito de miedo”

¡Y volvió el sarcasmo de Juansita!

Y mi amigo Habib, dice que si a este equipo de Brasil le ponés otra camiseta, ni cuenta te das de que son brasileros.

Yo me quiero llenar de vino tinto la boca, hablando del gran torneo que está haciendo Venezuela.

Bien Canadá también, los osos se animaron a jugar al fútbol. Eso le hace bien, que se animen, que salgan a disputar. Han generado muy lindos partidos.

Uruguay y Colombia, vienen jugando muy bien los dos. Buen trabajo de equipo, que potencia las individualidades.

Y nosotros… que pudimos mantener la idea de mucha presión para recuperar, y de tenerla para generar espacios y atacar. El primer gol, fue una obra de arte de este juego en equipo.

Y a mí me gustó mucho, que en el banco de Argentina también se trabaja en equipo, y que ante la ausencia de Scaloni por suspensión, Samuel Aimar y Ayala hicieron un gran trabajo.

Se vienen los cuartos de final: Alemania vs España; Francia vs Portugal; Países Bajos vs Turquía; Inglaterra vs Suiza… interesantes partidos para ver…

Y por estos lados Argentina vs Ecuador; Venezuela vs Canadá; Colombia vs Panamá; Uruguay vs Brasil.

Muy lindos partidos para ver y analizar. Muchos de los denominados poderosos van a tener que despertar y jugar en equipo, o se les va a terminar la competición.

En la próxima crónica, vamos a analizar algunas estadísticas y cosas novedosas que van dejando estos torneos, y ojalá, que sigamos pudiendo escribir bien de nuestra Selección y que escribamos con alegría.

Escribamos… seguí escribiendo vos, yo digo alguna que otra cosa y vos ponés el trabajo…. Y sí… ¡Vamos Argentina!