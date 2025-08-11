Facebook X-twitter Youtube Instagram

¿Cuál es el Plan más seguro y rápido para tener tu 0Km? LORENZO AUTOMOTORES es lo que estás buscando

Planes desde $200.000 y vehículos para todos los gustos y necesidades.

GRUPO LORENZO es el conglomerado de concesionarios más importante de Cuyo: JC Lorenzo concesionario Ford, Lorenzo Automotores concesionario Fiat, Lorwest concesionario Jeep y Ram, Lorenzo Automobile concesionario Peugeot y Citroën, MotoKi, Autoferia concesionario Baic, Shineray, JMC, DFM y Autoferia usados.

¿Querés llegar a tu primer 0Km? ¿O disfrutar de más confort y seguridad? LORENZO AUTOMOTORES  es marca registrada en la venta y entrega de vehículos 0Km. 

En la cuota 2 ya podés tener tu OKm!!! 

Asesorate!!! Este martes, especial asesoramiento en Valle de Uco, con vehículos de prueba!!!

CONTACTATE AL 261-2530713

