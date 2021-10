¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? ¿Cómo hacerse el autoexamen? La palabra de un especialista

@TeffyTello

Este 19 de octubre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, ya que el diagnóstico precoz resulta clave para poder superar la enfermedad.

Todo comenzó en 1983, cuando se realizó la primera Carrera para la Cura en Texas, Estados Unidos, y desde entonces, durante el mes de octubre se realizan acciones en diferentes partes del mundo para crear consciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad.

Según estadísticas de la OMS, una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama. El 85 por ciento de los tumores puede ser detectado por medio de una mamografía anual y entre el 90 y el 95 por ciento de los casos tiene un buen pronóstico con un diagnóstico temprano.

La licencia en obstetricia, Milagros Ciancia, quien trabaja en el Centro de Salud de Vista Flores dialogó con El Cuco Digital y explicó cómo detectar signos y síntomas del cáncer de mamas.

Primeramente, Ciancia destacó que “es muy importante el control anual en mujeres de 40 años. Es sumamente importante hacerse una mamografía y además, uno en la casa debe hacerse un autocontrol cuando se baña o cuando hay un tiempo libre hay que mirarse al espejo para detectar anomalías”.

Por otro lado, la licenciada explicó cuándo es recomendable hacerse el autocontrol: “El autoexamen es fundamental hacerlo entre los 3 o 4 días después del ciclo menstrual. Hay que mirarse los pechos y ver que sean simétricos, siempre puede haber una diferencia de tamaño, pero hay que observar que no haya hundimiento, zonas que hayan cambiado de color o la contextura, fijarse si hay granitos, o ver si el pecho supura, cualquiera de estas causas es motivo de consulta”.

“Muchas veces las lesiones no generan dolor en las mamas a menos que sea por displasias típicas en mujeres fértiles o porque realmente ha aparecido algo, sobre todo si hay bultos no hay que dudar en consultar. Tengamos o no tengamos antecedentes”, añadió.

Por último, la profesional de la salud concluyó invitando a todas las mujeres “a realizarse el autoexamen en casa y a las mujeres mayores de 40 años a realizarse la mamografía anual para detectar de manera precoz y salvar vidas. También recordó que el día lunes, miércoles y viernes estarán haciendo mamografías en el Hospital Scaravelli de 8 a 12 horas. Sin turnos, por orden de llegada”.

Estadísticas

El cáncer de mama es el segundo cáncer femenino más común a nivel mundial, y representa 1.7 millones de nuevos diagnósticos cada año. Una preocupación aún mayor es que se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre las mujeres en todo el mundo.

En la Argentina cada año se diagnostican 19.000 casos nuevos y fallecen alrededor de 6.000 mujeres como consecuencia de esta enfermedad. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo fundamental en la lucha contra esta enfermedad.