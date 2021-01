Cuando el ciclismo deja mucho que desear: poco control, agresiones, lesionados y riesgos para todos

La reflexión de un sancarlino que sufrió un accidente que podría haberse evitado.

El pasado domingo 3 de enero el ciclista sancarlino Ariel “Peluchín” Nuñez sufrió una caída en medio de una carrera, producto del efecto en cadena de una agresión de un competidor para con otro participante. A pesar del mal momento, El Cuco digital conversó con el biker, quien no solo habló de lo sucedido, sino también de la situación del ciclismo, de los pocos controles, y de los riesgos a los que se exponen los corredores.

“Peluchín” Núñez, como todo el mundo lo conoce, es biker, y comenzó contando que empezó a correr en ruta porque debido a la pandemia casi no hay carreras de MTB.

¿Cómo empezaste a correr en ruta?

“Empecé a correr en ruta para poder meter ritmo. Empecé a ir a correr a la Federación Mendocina de Ciclismo. Son varias fechas que van pasando en la provincia de Mendoza.

El día de la carrera del incidente ¿dónde se realizó?

Esa carrera se realizó en Maipú, en la circunvalación, cuando vas entrando a Maipú, ahí fue la carrera.

¿Cuándo fue la carrera?

El domingo que pasó, 3 de enero de 2021.

Largó la carrera y ¿cómo fue?

Comenzó la carrera y largaron de un lugar que se llama Cruz de Piedra, de Maipú. Son más o menos ocho kilómetros que fuimos así todos juntos y ahí todavía no había carrera, fuimos en tren controlado que se llama. Y bueno, después largó en la parte de Maipú, que ahí empezó el circuito.

¿Cuál fue el motivo disparador que desemboca en la agresión?

En realidad hay un pibe ahí que siempre tiene problemas en el pelotón, un tal Sebastián Brizuela. Y en la segunda vuelta le pega un empujón a Bruno Contreras.

Y cuando le pega el empujón ¿qué pasó?

Cuando le pega el empujón salta Fernando Contrera que es un baiker conocido de ahí de Mendoza, que ha sido campeón argentino, todo… Y empezaron a discutir hasta que se cae Brizuela y se me viene debajo de la rueda a mí. Y ahí es don vuelo por los aires. Y bueno, y caí con todo el rostro en el asfalto.

¿Ellos a vos no te golpean?

No, no. Ellos se han venido discutiendo entre ellos.

¿La ligaste de rebote? Como se dice.

Ajá, claro. Sí, cae uno y ahí ligo yo.

¿Los demás siguieron peleando o cortó todo ahí una vez que vos te caés?

No, no, cortó todo ahí. Uno se cae, también y se quiebra la clavícula, pero no sé bien quién será porque no los conozco.

Y al pibe que empujó Brizuela ¿está bien? ¿Él no cayó?

Está bien. No, él no cayó. El hermano simplemente salió a defenderlo.

¿No se agarraron a trompadas? ¿Nada de eso?

No, no. Según una persona que me llamó del grupo, dicen que no se han pegado. Pero algo pasó…

¿Se los controla a los ciclistas médicamente cada cierto periodo de tiempo o antes de una carrera?

No, no hay controles antidoping.

¿Ni siquiera dos veces al año?

Nada. Hay en una sola carrera que se hacen controles antidoping que es en Córdoba que se llama El desafío de Río Pinto. Y en los campeonatos argentinos por ahí hay controles…

Y en esa carrera, en la que pasó el incidente que vos sufriste y en otras parecidas ¿Hay un árbitro que vaya al lado de ustedes viéndolos?

Hay un comisario deportivo, pero imagínate, un solo comisario para cien corredores. Y el comisario, cuando yo me caigo, se para al lado mío ahí y yo estaba ensangrentado entero.

Para tu punto de vista ¿en qué situación se encuentra el ciclismo de la provincia de Mendoza a nivel organizativo y demás?

A nivel organizativo, la parte de ruta deja mucho que desear. Imaginate que el domingo pasado largamos y no habían cortado ni la ruta del Carrizal, que fuimos a los Cerrillos y estaban todos los autos parados a la orilla, corredores que se llevaban por delante los autos… No, no, un desastre.

Si la organización se pone las pilas ¿por qué dos cosas se tendría que empezar?

Y organizar por lo menos la parte de cortar las rutas, nada más, y faltan comisarios deportivos. Y, en realidad, no sé si estamos corriendo con seguro (…) yo no firmo nada. En el MTB un firma y ahí está el seguro.

¿Sufriste muchas lesiones?

Tengo un corte en la cejas con puntos y en la cara…

¿Y tu recuperación cómo va?

Bien. Estoy con hielo en la cara y curaciones.

Y en el momento del hecho ¿dónde te dieron asistencia? ¿A dónde te llevaron?

Me llevaron al hospital de Maipú, Paroissien.

¿Qué tal te atendieron?

Súper bien.

¿Algo que quisieras destacar?

Los organizadores nunca me llamaron.

En el cislismo tendría que estar más controlado, no hay controles antidoping, no hay nada. Eso es tierra de nadie y cada uno va como quiere.

Y también, lo que publiqué en el facebook, para intentar salvar los corredores que están quedando ahí, porque si seguimos así esto va a ocasionar una muerte seguro porque no te cuidan ahí, me entendés. En cambio vas a una carrera de MTB y te piden trescientas mil cosas. Tenemos seguro, tenemos todo, ahí no hay nada. Encima es más difícil estar ahí, porque tenés más roce, vas más rápido, me entendés (…) con 150 corredores, imagínate. El fin de semana anterior al que pasó, hubo una caída como de 30 corredores. Hubo mucha gente quebrada.

Simplemente por eso mi mensaje, que he intentado salvar a los corredores que están corriendo. El ciclismo es un deporte muy lindo que a la gente le gusta, lamentablemente a algunos sólo les interesa meterse loa pata al bolsillo y que el ciclista que se hunda, que se muera, no pasa nada. Es por eso que nadie te llama, nada. No les interesa el ciclista, les interesa el que paga la inscripción.

(Nota: Facundo Romo)