¿Cuánto ganan y cuál es el sueldo pretendido por los anestesiólogos? Hoy comenzaron las notificaciones

Continúan las incertidumbres por las cirugías en la provincia.

Este lunes, el Ministerio de Salud empezó a notificar a los anestesiólogos para que vuelvan a retomar sus puestos de trabajo. Esta decisión se dio luego de que las autoridades se reunieran el viernes con diferentes representantes de la salud para dialogar en el marco de la Ley de Emergencia que atraviesa la provincia.

Quienes no se presenten a trabajar podrán recibir sanciones, según expresó Ana María Vidal. La situación es realmente crítica teniendo en cuenta que hay al menos unas 5 mil cirugías postergadas, que deben ser reprogramadas.

En este sentido, Arturo Salassa, médico anestesiólogo residente afiliado a SITEA (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados) dialogó con El Cuco Digital y dijo que esta notificación era lo que esperaban que pasara “pero seguimos con incertidumbre”.

“Se nos desorganizo la vida cuando se nos desacomodó todo lo económico. Tuvimos que reorganizarnos para hacer planes cómo pagar servicios, comer, ordenar los gastos por qué quedamos desfasados. No sabemos cuál es el reglamentó, cuáles son las consecuencias, hay una amenaza de que perdamos nuestras matriculas, tenemos miedo de comer errores que nos lleven a perder todo. Tenemos un nivel de angustia tremendo porque nos quieren obligar a trabajar en condiciones que no estamos de acuerdo”, agregó Salassa.

Por otra parte, el profesional destacó: “Estamos trabajando en negro, facturándole al Estado en condiciones de precarización laboral. Además, avisamos con 30 días que no íbamos a seguir trabajando en esas condiciones y luego, hubo tres reuniones que no sirvieron para nada. En la pandemia entendimos cuál era nuestra responsabilidad, no nos aumentaron nada con una inflación de un 45% y arriesgamos la vida y ahora nos tratan como criminales. La verdad estamos muy tristes. Es muy lamentable que le pase esto a un profesional que da todo por salvar vidas y cuidar a sus pacientes”.

Por último, detalló: “Nosotros pedimos ganar lo suficiente como para que nos alcance para vivir y nos tener que estar yéndonos a trabajar a otras provincias. Pedimos concretamente que una guardia de fin de semana de 24 horas en la que se cobra 24 mil pesos se pueda ganar aproximadamente 60 mil que es lo que se gana en otras provincias”, cerró.