septiembre 15, 2025

septiembre 15, 2025

Cuarenta y ocho minutos de charla con el 911: la diferencia entre la vida y la muerte de un hombre que intentó suicidarse en Tunuyán

La persona aseguró que había tomado esa decisión por tener problemas con su expareja.

El pasado viernes en horas de la noche, un llamado al 911, alertó a las autoridades, debido a que un hombre se encontraba atravesando una crisis emocional y amenazaba con quitarse la vida. Debido a la gravedad de la situación, se montó un fuerte operativo para poder asistir a la persona. En ese contexto, tres operadores del 911 fueron piezas claves para que todo termine de la mejor manera.

Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, mientras se montaba el operativo para rescatar a la persona, tres operadores del 911, mantuvieron una comunicación telefónica con la persona que amenazaba con quitarse la vida.

Los operadores lograron, mediante la comunicación que duró exactamente 48 minutos, brindarle contención y apoyo a la persona que finalmente desistió de la decisión que había tomado.

Luego de eso, una movilidad del Servicio Coordinado de Emergencias, llegó hasta la calle Carlos Steindl, del departamento de Tunuyán y le brindó las atenciones necesarias al hombre.

Según detallaron en el informe policial, todo el hecho se había ocasionado debido a que el hombre tenía problemas con su expareja. Luego de recibir la asistencia medica, el hombre quedó en su domicilio en perfecto estado de salud.

FUENTE: PRENSA GOBIERNO DE MENDOZA

