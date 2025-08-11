Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

El hecho se dio en Ruta 89 frente a la Estancia Ancón.

Personal de la Policía Rural del Valle de Uco, durante el fin de semana pasado logró la detención de 4 masculinos y el secuestro de un auto y 5 perros de raza galgos. El hecho se dio en un control de rutina sobre Ruta 89 frente a la Estancia Ancón.

Al detener la marcha del rodado, los cuatro ocupantes fueron identificados y al momento de realizar una inspección por el interior del rodado, encontraron un bolso tipo morral, donde en su interior había dos liebres de castilla muertas sin eviscerar.

Por directivas del ayudante fiscal, se dispuso la detención de los cuatro cazadores, el secuestro del rodado y también de los perros.

Las personas detenidas fueron trasladadas a la dependencia policial, quienes fueron imputados por la infracción a la Ley 22421.

