Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital

Cuenta regresiva: 4 días para la Fiesta de la Tradición y 3 para la Vendimia en San Carlos

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Tradición, espectáculos, música, comida, vendimia y mucho más podrán disfrutar toda la comunidad mendocina.

El departamento de San Carlos se prepara para abrir el calendario vendimial y vivir una noche mágica, que conjuga cultura y tradición. El próximo 14 de noviembre, el Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración «Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26». Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que promete ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00 hs, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

La celebración continuará a las 22:00 horas con la gran Fiesta, que contará con la presentación de grandes artistas locales, proponiendo un gran despliegue y puesta en escena, culminando con la coronación de la nueva Reina que representará al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos.

Fiesta de la Tradición

Además, el fin de semana se celebrará en el Neyú Mapú la Fiesta de la Tradición 2025 con dos noches imperdibles. La venta de entradas se realiza a través de ENTRADAWEB.COM. El valor de las entradas es de $10.000 por día y $15.000 el combo por los dos días.

Compra tu entrada aquí: https://www.entradaweb.com.ar/evento/d5dfc89b/step/1

Los menores de 8 años no pagan entrada. Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito. Para ello, deberán asistir con CUD vigente y DNI de la persona con discapacidad. En caso de que el certificado lo indique, podrá ingresar con acompañante de manera gratuita también.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO