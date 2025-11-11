Cuenta regresiva: 4 días para la Fiesta de la Tradición y 3 para la Vendimia en San Carlos

Tradición, espectáculos, música, comida, vendimia y mucho más podrán disfrutar toda la comunidad mendocina.

El departamento de San Carlos se prepara para abrir el calendario vendimial y vivir una noche mágica, que conjuga cultura y tradición. El próximo 14 de noviembre, el Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración «Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26». Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que promete ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00 hs, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

La celebración continuará a las 22:00 horas con la gran Fiesta, que contará con la presentación de grandes artistas locales, proponiendo un gran despliegue y puesta en escena, culminando con la coronación de la nueva Reina que representará al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos.

Fiesta de la Tradición

Además, el fin de semana se celebrará en el Neyú Mapú la Fiesta de la Tradición 2025 con dos noches imperdibles. La venta de entradas se realiza a través de ENTRADAWEB.COM. El valor de las entradas es de $10.000 por día y $15.000 el combo por los dos días.

Compra tu entrada aquí: https://www.entradaweb.com.ar/evento/d5dfc89b/step/1

Los menores de 8 años no pagan entrada. Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito. Para ello, deberán asistir con CUD vigente y DNI de la persona con discapacidad. En caso de que el certificado lo indique, podrá ingresar con acompañante de manera gratuita también.