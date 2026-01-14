Cuenta regresiva en Tunuyán: arrancaron los ensayos para “Vendimia en el tiempo”

Los ensayos se desarrollan de lunes a jueves, de 20 a 22:30 horas, en el Polideportivo Municipal, donde más de 185 artistas le dan vida a los distintos cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore. A ellos se suman 13 cantantes, una banda en vivo integrada por 6 músicos locales y 4 talleristas municipales, además de un equipo técnico conformado por 30 personas, utileros y traspuntes.

Tunuyán inició los preparativos para la fiesta departamental de la Vendimia 2026, que se presentará el 31 de enero en el Anfiteatro Municipal, bajo el nombre “Vendimia en el tiempo”. El espectáculo propone un recorrido por la historia y la evolución de la celebración, con un homenaje especial por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Esta semana también comenzaron las tareas de escenografía, vestuario y utilería en la Casa de la Cultura, realizadas por personal municipal junto a hacedores culturales del departamento, quienes con dedicación y entusiasmo crean cada pieza que viste y sitúa a los artistas sobre el imponente escenario apostado en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán.

La propuesta artística incluirá innovaciones tecnológicas que sorprenderán al público junto a la participación de un coro propio, que intervendrá en distintos cuadros del espectáculo. Cada detalle está pensado para combinar tradición y modernidad, mostrando el vínculo entre la producción vitivinícola y las nuevas tendencias vendimiales.

La comuna pone en valor la colaboración de diversas áreas municipales como Cultura, Salud, Defensa Civil, Preventores y personal del Polideportivo, que acompañan cada ensayo y garantizan el desarrollo seguro de la actividad. La fiesta departamental será una oportunidad para celebrar la identidad local y compartir el talento de quienes hacen posible esta puesta en escena.

Luego de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y la Tonada, se espera, como broche de oro, el espectáculo artístico de Coti Sorokin, quien brindará un show en vivo para todo el público presente.

Fuente: prensa Tunuyán