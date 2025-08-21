¡Cuidado! Alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

A partir de mañana ingresa un frente frío.

Defensa Civil informó que rige una alerta amarilla para este jueves debido a nevadas y viento en el oeste de toda la cordillera, junto con la presencia de viento Zonda por sectores, afectando todo el territorio provincial.

Según el pronóstico oficial de la provincia de Mendoza, durante la mañana se espera viento con circulación de norte a sur en forma moderada, con impacto principal en la zona Noreste. El viento Zonda comenzará entre las 06:00 y 07:00 horas en la precordillera Sur, extendiéndose hacia Malargüe y el Valle de Uspallata hacia el mediodía.

A partir de las 14:00 horas el fenómeno se intensificará en el Valle de Uco, mientras que en el Gran Mendoza y la zona Este se hará presente desde las 17:00 horas prolongándose hasta las primeras horas de la noche. En Malargüe, el viento podría alcanzar velocidades promedio de 45 km/h.

Para la madrugada del viernes, se prevé el ingreso de un frente frío con viento sur, que comenzará cerca de la medianoche en la zona Sur, y se extenderá hacia la zona Norte, Este y Gran Mendoza entre las 02:00 y 03:00 horas.