Cuidado de frutales y huertas: ingeniera de Inta explica lo principal para tener buenos resultados

Información, prevención, preparación del suelo y variedad en el cultivo son consejos que nos brinda la ingeniera Laura Costela. En diálogo con El Cuco Digital nos cuenta todo lo que debemos tener en cuenta.

En relación al cuidado de frutales y huertas ¿cómo se puede proteger a las plantas de distintas pestes y enfermedades? ¿Qué recaudos hay que tomar?

Bueno, es como re amplio el tema, no es como una sola respuesta. Pero bueno, yo te voy a hablar del lado del programa prohuerta, que es como una huerta y frutales agroecológicos.

Cuando hablás de agroecológicos ¿a qué te referís?

Y, a que no se usan productos químicos de síntesis. No se usan agrotóxicos.

¿Ese programa es independiente o estatal? ¿Se trabaja con el INTA?

No, no. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que justamente en el 2020 cumplió 30 años y seguimos teniendo esa política pública y es del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo ejecuta el INTA. En un inicio fue, en el año 90 cuando surgió, como esto, auto producción de alimento, por la crisis alimentaria que había en ese momento, pero bueno, después se le han ido sumando como otros componentes, viste, de granjas, de frutales, acompañado de ferias de productores, como productores que tienen excedentes de sus huertas y se organizan para venderlos. Digamos, tiene un montón de componentes ahora el Programa Pro Huerta, mucho más amplio que sólo la huerta en la casa.

Para lo estacional ¿cómo proteger lo que está casi por madurar?

En términos generales, es muy distinto el tratamiento cuando son enfermedades de las plantas que son producidas por hongos y bacterias y virus, a cuando son plagas, viste, como que son re distintos.

Cuando es una plaga, como un pulgón o una chinche, algo así, algún gusano; todos los que son gusanos son, en general, lepidópteros, o sea que son después mariposas (…) afectan a los frutales. Para todos esos, para todos los insectos podemos usar repelentes, viste, que se hacen caseros muchos de los preparados.

Por ejemplo ¿cuál podría ser?

Se hace un preparado de alcohol en ajo o alcohol, ají y jengibre en ajo y eso después se diluye y se aplica.

Como con un rociador?

Claro. Con ortiga, con ruda, bueno, hay como varias recetitas (leer receta al final de la nota).

Y para todo lo que es enfermedades, que son estas que provocan hongos o bacterias, lo que se puede aplicar, que es como agroecológico también, son algunos minerales, como el caldo bordelés, que es un fugicida, que se llama fugicida justamente porque previene los hongos (sulfato de cobre y cal).

Yo tengo una palta que tiene como quemadas las hojas, que cuando da el fruto sale agusanado ¿Eso vendría siendo como un hongo?

No. En realidad, como hongos están la peronóspera, el oídio… En realidad lo que vos ves es que se empieza así como a secar la hoja, pero no hay ningún insecto. Porque los hongos como que no los vemos, lo que vemos son los síntomas pero no ves el hongo, porque son microscópicos. Hay muchos hongos que afectan a las plantas y sobre todo se dan cuando hay así como días lluviosos, húmedos y combinados con calor. Entonces, un ambiente húmedo, en general, como que es propicio para el aumento de las enfermedades en las plantas. Como ha estado lloviendo estas semanas, lo ideal es echarles algunos de estos fungicidas preventivos como es el caldo bordelés y también se puede hacer otro que es un té de cola de caballo, que es una planta que está aquí por todos lados. Eso es todo preventivo.

Y en el caso de una planta que esté enferma por un hongo, por el más común ¿se pueden curar?

Es difícil, con preparados así naturales, es difícil que se curen. Este que te digo de cola de caballo tiene, sobre algunos hongos, efectos curativos. Pero en general son preventivos. Lo que cuando vos ves que hay condiciones predisponentes, lo echás por las dudas.

Y en el caso de que esté enferma ¿hay que recurrir a algún químico?

Sí, pero a veces ni siquiera los químicos son curativos (…) depende el hongo.

¿Dónde uno puede asesorase? Llevar una nuez, una hoja y para que le puedan decir tiene esto y podés hacer tal cosa.

Bueno, una es de venir a la agencia de extensión de acá del INTA.

¿En qué calle queda?

Ex ruta 40 kilómetro 96, dentro del mismo predio del INTA.

Esa es una opción y sino también tenemos un número de teléfono, que es un celular, y nada, pueden mandar una foto ahí, en vez de venir…

Huerta familiar: acelgas, achicoria y orégano- foto El Cuco Digital

¿Hay información disponible sobre esto? Para tal vez alguna personan que quiera hacer una huerta e ir teniendo en cuenta todas estas precauciones desde un inicio ¿Hay alguna página donde uno se quiera informar y asesorar?

Sí, está todo. Hay una página del Pro Huerta justamente, donde hay cartillas informativas, fotos, videos, tutoriales, hay de todo. Hay un montón de información, experiencias de otras personas, bueno, montón de información.

Este programa ¿lo han empezado a trabajar en algunas escuelas o en algún terciario? ¿Lo están trabajando con educación?

En realidad, desde que empezó el programa siempre se trabajó también en las escuelas, viste, como la escuela un medio de difusión de todo esto y se hacían huertas escolares, encuentros de niños huerteros, se ha trabajado un montón, capacitaciones para docentes también.

Vid en casa- El Cuco Digital

La idea de esta nota es justamente esto, cómo poder prevenir algunos bichitos, algunos gusanos, algunos hongos; dónde unos se puede informar, esa es la esencia de la nota y, también, si vos quieres destacar algo, como para que no se me llegue a pasar. Más allá de esos dos ejes principales, prevención e informarse, no sé si quisieras destacar algo particular.

En realidad, lo que siempre se dice desde la agroecología es que lo primero es que esté el suelo bien trabajado, le lugar donde va a estar la planta, porque el suelo es de donde la planta saca los nutrientes. Entonces las plantas que están bien nutridas son más resistentes a enfermedades a plagas, todo, que las que están en un suelo compactado, sin materia orgánica. Entonces, siempre lo primero es haber trabajado bien el suelo y que tenga bastantes nutrientes, no fertilizantes químicos que son los que más las desequilibran, sino una nutrición equilibrada que es a través del agregado de abonos orgánicos, como guano, compost, humuz de lombriz, potasio… todas esas son abonos orgánicos que se pueden aplicar en las plantas, previo a sembrar o a trasplantar.

Lo otro que recomendamos es poner diversidad, o sea, no poner una sola planta, sino poner distintas especies y variedades e incorporar también a la huerta flores y aromáticas que sirven como refugio para enemigos naturales y son repelentes para algunas plagas.

Contacto del INTA para consultas: 1168670791

Página web informativa: http://prohuerta.inta.gob.ar/

RECETA DE PREPARADO:

CALDO BORDELES – FUNGICIDA general

200 GRAMOS de sulfato de cobre

200 GRAMOS de cal de construcción

20 LITROS DE AGUA

1. Deposite en uno de los baldes 2 litros de agua y disuelva el sulfato de cobre. Si se utiliza agua tibia, la dilución es más rápida.

2. En el otro balde deposite la cal, agregue un poco de agua y forme una pasta.

3. En el balde en el cual preparó la pasta de cal, agregue agua hasta completar 5 litros y disuelva bien utilizando una vara de madera, no lo haga directamente con la mano.

4. En el recipiente de 20 litros deposite la solución de cal y luego sobre esta la solución de sulfato de cobre y disuelva bien.

Nunca deposite la cal sobre el sulfato de cobre.

5. Complete con agua la capacidad de 20 litros y revuelva muy bien con vara de madera, no lo haga directamente con la mano.

6. Realice prueba de acidez, sumergiendo un clavo durante 3 minutos en el caldo y luego airéelo y obsérvelo. Si el clavo se nota oxidado se debe a que el caldo esta ácido, por lo cual debe agregar más cal y hacer nuevamente la prueba.

7. Cuele muy bien antes de aplicar.

Algunas recomendaciones generales con relación al uso de caldo bordelés

-No aplicar caldo bordelés en almácigos.

-Al aplicar el caldo bordelés, hágalo tanto en el haz, como el envés de las hojas.

-Aplique el caldo bordelés en las primeras horas de la mañana (8 a 10 a.m.) o en las últimas horas de la tarde (4 p.m. en adelante).

-El caldo bordelés preparado, se debe utilizar inmediatamente o máximo hasta 3 días después.

-Puede aplicar el caldo bordelés cada 8 días.

(NOTA: FACUNDO ROMO)