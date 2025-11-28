Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

Cupos completos para la Maratón Aniversario de Tunuyán: todo lo que deben saber los corredores

IMAGEN ILUSTRATIVA
La competencia contará con tres distancias: 3K, 6K y 12K.

La inscripción para la Maratón Aniversario de Tunuyán ya se encuentra cerrada, luego de que los cupos disponibles se agotaron por segunda vez consecutiva en pocas horas. Desde la Dirección de Deporte agradecieron a todas las personas que se sumaron a esta nueva edición.

A las personas inscriptas se les recuerda la necesidad de descargar el deslinde de responsabilidades, documento obligatorio que deberá presentarse al momento de la acreditación.

MARATON-ANIVERSARIO-deslinde-de-responsabilidades-1Descarga

Acreditación y entrega de kits

La acreditación se realizará en dos jornadas diferenciadas según el lugar de residencia de los participantes.

Corredores de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 horas, en la Plaza Departamental San Martín.
Corredores foráneos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 horas, en el Parque de la Lombardía.

En ambos casos, los participantes deberán presentar:

  • DNI
  • Deslinde de responsabilidad impreso y firmado
  • Pago de la inscripción, que se realizará en el lugar y en el momento de acreditar

Costos de inscripción

  • 15.000 pesos: incluye remera oficial, dorsal con chip descartable y medalla finisher.
  • 10.000 pesos: incluye dorsal con chip descartable y medalla finisher, sin la remera oficial.

Recorridos

La competencia contará con tres distancias: 3K, 6K y 12K.

Fuente: prensa Tunuyán

