noviembre 21, 2025

Curso de Manipulación Segura de los Alimentos: últimas fechas del 2025

Considerando que en enero no se realizará la capacitación y que a fin de año se incrementa la demanda de personas que requieren tramitar el carnet -por eventos de fin de año, fiestas de egresados, inicio de temporada en fábricas, y más- el Área de Bromatología dictará en diciembre dos Cursos Completos y habilitará una fecha para Renovación.

Para anotarse las personas deben en primer lugar gestionar el boleto de pago correspondiente a la capacitación, acercándose a la Oficina de Rentas que se encuentra en el edificio municipal (Av. Belgrano 348) y abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13h o en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal), otro medio de pago es de forma online a través del siguiente enlace Pago Tasa.

Después tienen que completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario Online.

Una vez finalizada la inscripción, desde Bromatología envían a los inscriptos un Manual de Estudio, a través del correo electrónico declarado, el cual tienen que llevar leído previo a la capacitación para ver si surge alguna duda y evacuarla durante el curso y como cierre se toma la evaluación escrita.

Quienes no cuenten con conexión a internet, o se les imposibilite realizar la inscripción on-line, pueden acercarse personalmente, en horario administrativo, a la oficina de Bromatología que funciona en el primer piso de edificio municipal para concretarla.

Cursos 

Doble jornada completa y obligatoria

-Martes 2 y 9 de diciembre

-8.30 a 12.30h

Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

-Miércoles 3 y 10 de diciembre

-8.30 a 12.30h

Hotel Turismo Tupungato

Renovación de Carnet

-Viernes 12 de diciembre

-8.30h

Hotel Turismo Tupungato

Fuente prensa Tupungato

