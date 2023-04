Dalmiro Garay en Valle de Uco: habló sobre el recibimiento de la Boleta Única y el escrutinio provisorio

El presidente de la Junta Electoral de la provincia recorrió algunos establecimientos de Tunuyán y San Carlos.

Este domingo, en el marco de las elecciones PASO en siete departamentos de Mendoza, entre esos San Carlos y Tunuyán, el presidente de la Junta Electoral de la provincia, Dalmiyo Garay, visitó establecimientos educativos de dichos distritos electorales.

Desde la Escuela Antonio Torres, el funcionario brindó declaraciones a la prensa y expresó: “Lo primero que tenemos que destacar es que como la Junta Electoral el día de ayer había traído todas las urnas, el horario de apertura fue en general a las 8; donde más tarde empezamos fue a las 8:35. La cantidad de autoridades de mesa que han asistido a la convocatoria es del 96% a las 8:10, así que hemos mejorado mucho la presencia de autoridades de mesa. También lo que hemos notado, por lo menos acá en Tunuyán, es que hay mucha más gente votando, estamos sobre 20, 25 %; hay mesas de 350 electores que están en casi 100 votos ya emitidos”.

Respecto al debut de la Boleta Única, Garay manifestó: “Lo que también nos parece importante en este nuevo modelo es que primero la gente pregunta cómo votar, pero es común en las autoridades de mesa cuando les he preguntado, que una vez que la gente pregunta ya no hay más duda, va y emite el voto sin ningún problema. Claramente es una elección más sencilla donde hay pocas categorías para elegir, pero me parece que la Boleta Única ha sido bien recibida”.

Escrutinio provisorio

Por otro lado, en cuanto al escrutinio provisorio, Garay expresó: “Lo lógico es que sea un escrutinio que se demore un poco más de lo normal porque es un mecanismo nuevo; no obstante a ello yo creo que es posible que no sea tan engorroso, porque nuevamente hay pasos que no existe, ya no se abren sobres, ahora directamente se estira la boleta; hemos previsto un afiche que se va a pegar en el pizarrón para que no tengas que escribir, solamente van a ir marcando con una raya el voto y tiene para sacar el resultado final. Hemos intentado que sea lo más sencillo posible. Quizás demore, pero bueno tengo expectativa que eso no pase”.