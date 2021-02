Dalmiro Garay y los intendentes del Valle de Uco evaluarán el funcionamiento del Poder Judicial

Será hoy por la mañana en Tunuyán. También se harán anuncios.

Dalmiro Garay, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que asumió en julio del año pasado para concluir el mandato de Jorge Nanclares, visitará este lunes el Valle de Uco.

Cabe recordar que en su primera conferencia de prensa, como lineamiento de gestión Garay remarcó que iba a visitar todos los tribunales y las circunscripciones judiciales. “Necesitamos que la conducción de la corte no este instalada solamente en la villa cabecera o en la ciudad de Mendoza, sino que necesita una conducción más cercana, ya que no todos los problemas de las circunscripciones son los mismos, por lo tanto, las soluciones no pueden ser las mismas” había expresado.

En ese sentido, Garay arribará hoy por la mañana a Tunuyán, recorrerá los tribunales y luego se reunirá con los intendentes Gustavo Soto, Martín Aveiro y Rolando Scanio para evaluar el funcionamiento del Poder Judicial en la región.

Para cerrar, el presidente de la SCJ brindará una conferencia de prensa en la Delegación del Poder Judicial donde, según se anticipo, se harán algunos anuncios.