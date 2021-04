David, un enfermero que continúa resistiendo: perdió a su papá por Covid, contrajo la enfermedad y sigue al frente

Por Estefanía Tello

Actualmente, es el Jefe de Servicio de Enfermería del Hospital Scaravelli.

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial.

La OMS se fundó con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos. Esta fecha tan importante encontró al mundo y al país, por segundo año consecutivo, atravesando la pandemia de Covid-19, que resignifica estas raíces del Día Mundial de la Salud. Por tal motivo, en el marco de dicha conmemoración, El Cuco Digital ha estado destacando a profesionales del Valle de Uco que están al frente de la batalla contra el virus, brindando atención a las vecinas y vecinos a pesar de sus dificultades personales.

En esta oportunidad conoceremos a David Rodríguez, jefe de Servicio de Enfermería del Hospital Scaravelli, quien además de atravesar las problemáticas propias de la pandemia, sufrió la pérdida de su padre por Covid-19 y también lucho en carne propia contra la enfermedad ¡Lo conocemos!

-David ¿hace cuánto es enfermero y dónde estudio?

Hace 31 años y estudie en la Universidad de Cuyo y Universidad Aconcagua.

-¿Por qué eligió esa profesión?

Yo no elegí esta profesión, creo que ella me tocó a mí, y ahí decidí continuar con este noble trabajo.

-¿Hace cuánto que es jefe de Enfermería en el Hospital Scaravelli?

Soy jefe de Servicio hace 10 años y estuve 6 años como jefe de la Guardia.

-¿Nos podría contar cuál es su función actualmente en el Hospital, que debe hacer un jefe de Enfermería?

Como jefe de Servicio mi función es supervisar la gestión de los jefes de sección y la gestión de cuidados directos al usuarios, ejecutada por el personal asistencial en general.

-Esta pandemia llegó sin avisar, ¿cuáles han sido los desafíos que les ha tocado enfrentar en este tiempo?

El principal desafío en esta pandemia fue el aprendizaje que nos dejó la primera ola sobre una enfermedad que desconocíamos; comenzamos a estudiar, capacitarnos ante este nuevo patógeno, todo en post del bienestar del paciente.

-Y personalmente ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivido al frente de la batalla?

Lo más difícil que me tocó fue la pérdida de mi padre en octubre del pasado año y no poder hacer un milagro para que hoy estuviera a nuestro lado; el dolor invade mi ser. Mi papá vivía en Villa Nueva y yo durante la pandemia no quería ni ir a verlo por miedo de contagiarlo a él y a mi mamá, pero en algún descuido quizás se contagiaron ambos. En ese momento, no había lugar en el Santa María entonces fue internado en el Scaravelli. Mi papá tenía 82 años, era totalmente sano, y cuando lo internaron yo me quedé a su lado a cuidarlo, y bueno, ante la exposición prolongada dentro de la sala, me dio Covid a mí también. El falleció el 24 de octubre, que fue un día sábado a la madrugada, y a mí me internaron a los dos días mal; por suerte zafé y fui saliendo de a poquito. Ahora estoy con tratamiento psicológico, pero bueno, estoy bien dentro de todo.

-¿Cómo ha logrado resistir emocional y físicamente?

Se resiste; los enfermeros estamos formados para batallar emocional y físicamente ante toda eventualidad inusual sanitaria que pueda o no atentar contra la salud de las familias y las comunidades.

-Un mensaje para sus colegas, que siguen día a día batallando…

A mis colegas les digo que hay que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora; estamos preparados y conocemos lo que se viene: la segunda ola de este patógeno; tenemos miedo, y sí, es lógico, pero es lo que elegimos para trabajar y ayudar a las personas de todos los grupos etarios. No es fácil estar parado siempre y aguantar una guardia sin haberse sentado a tomar algo; pandemias no tenemos todos los años, se dice que hay una pandemia cada 100 años.

Todo ha cambiado en el mundo y necesitamos comenzar a trabajar juntos para un cambio global y así lograr un bienestar psicosocial y de salud para todas las personas.

Simplemente quiero felicitar a todos mis colegas por la actitud y presencia que tienen como profesionales ante esta enfermedad que hoy nos afecta; para ellos todo mi respeto.