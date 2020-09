De cara al 21 de septiembre, Tupungato intensificará los controles para prevenir juntadas

Será desde este fin de semana. También los operativos tendrán lugar en calles y espacios verdes para evitar aglomeraciones.

La llegada de la primavera y especialmente el Día del Estudiante, son fechas muy esperadas, sobre todo por los jóvenes tupungatinos, quienes durante los últimos cinco años han podido disfrutar de un gran calendario estudiantil organizado por el Municipio, que ha sabido posicionar estas fechas a nivel provincial con una amplia variedad de actividades. Lamentablemente este año el escenario es totalmente diferente y a raíz de ello, es un buen momento para demostrar que los adolescentes son responsables y conscientes ante la situación que toca atravesar.

Este próximo 21 de septiembre y durante este fin de semana, el Municipio de Tupungato a través de la Dirección de Seguridad Vial junto a la Policía departamental desplegarán un intenso y exhaustivo operativo en todo el departamento a los fines de evitar reuniones en domicilios, las cuales se encuentran prohibidas según lo establece el Decreto de Necesidad y Urgencia en vigencia, asimismo también se intensificaran los controles en las calles para evitar aglomeraciones ya sea en espacios verdes o públicos como así también en puntos estratégicos.

“Necesitamos y nos vemos en la imperiosa necesidad de pedirle a los vecinos, principalmente a los papás de los jóvenes, que sigan tomando conciencia y puedan transmitirles que esto es a fines de poder aplanar la curva de contagios y si podemos disminuirla mejor, algo que estamos sufriendo diariamente en nuestro departamento; por ende llamamos a la reflexión a los padres, a los mayores de edad a fines de que si bien estamos en una época especial continuemos cuidándonos” expresó el director de Seguridad Vial, Sergio Galdame.

De esta manera los controles en los ingresos y egresos de Tupungato continuarán siendo tan o más imperiosos, continuando con las medidas tomadas que establecen que para asistir a un lugar se necesita contar con reserva previa. En cuanto a alojamientos y hospedajes, desde el Municipio recuerdan que sólo están permitidos para familias y personas convivientes.

“No vamos, por la razón de Covid-19, a permitir la aglomeración de gente ni las reuniones de los jóvenes, lamentablemente no se puede, estamos en una situación muy difícil en lo que es el contagio, así que vamos a tratar de hacer llegar a la población que no vamos a permitir esa situación para lo cual vamos a realizar controles muy determinantes en distintos lugares en lo que hace referencia a espacios verdes y lugares de esparcimiento públicos como plazas y lugares donde se puedan reunir a realizar festejos” expresó el comisario Grabriel Moschetti y recordó los horarios en los que se puede circular: “En el horario nocturno hasta el horario de cierre de los comercios que es hasta las 19hs. y después los cierres de restaurantes que es hasta las 23hs. y después de ese horario no se va a permitir la circulación de ningún ciudadano en nuestro Departamento” asimismo aseveró que las sanciones serán aplicadas, según correspondan, a quien infrinja las leyes y medidas.

Por su parte la comuna busca generar conciencia, apelando a la solidaridad y compromiso tanto de adultos como de jóvenes para sobrellevar de la mejor manera la emergencia sanitaria que afecta en la actualidad e instan a la comunidad a tener paciencia y conciencia para que pronto todos puedan volver a reunirse, celebrar, abrazarse y compartir grandes momentos.

Contactos para realizar denuncias por incumplimientos ante las medidas dispuestas:

-Sistema de Emergencias Coordinadas (Policía, Bomberos y Emergencias Médicas): 911

-Inspectores de Tránsito (reuniones en domicilios particulares y ruidos molestos): 2622658531

-Defensa Civil (fuego, picnics o mateadas al aire libre y en espacios públicos): 2622574912

-Dirección de Turismo (reuniones ilegales en alojamientos): 2622520788