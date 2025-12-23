Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital

De iluminar en el verano a estar a punto de desaparecer ¿Qué sucede con las luciérnagas?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Estos insectos durante años iluminaron las noches de verano, sin embargo hace años que su aparición se ha visto disminuida notablemente ¿cuáles son las causas?

Las luciérnagas, protagonistas de uno de los espectáculos naturales más reconocibles y mágicos, se están apagando. Científicos y organizaciones ambientales alertan que sus poblaciones disminuyen a un ritmo preocupante, presionadas por la pérdida de hábitat, la contaminación lumínica y el avance de actividades humanas que alteran sus ciclos de vida.

¿Por qué están en peligro de extinción las luciérnagas?

De acuerdo con información difundida por la reconocida organización ecologista y ambientalista, Greenpeace, hay tres amenazas principales que han sido identificadas por la ciencia como determinantes para el declive de las luciérnagas a nivel mundial:

.Pérdida de hábitat: la deforestación, la expansión urbana o turística mal planificada destruyen los bosques, humedales y zonas rurales donde habitan y se reproducen.
Contaminación lumínica: las luces artificiales por la noche interfieren con su sistema de comunicación mediante destellos, lo cual afecta su capacidad de reproducirse.
Uso de plaguicidas: estos químicos eliminan de forma indiscriminada insectos, incluidas las luciérnagas, y también afectan a todo su ecosistema.

El efecto del cambio climático


Además de las amenazas directas, el cambio climático agrava esta situación:

.Produce sequías prolongadas, temperaturas extremas y cambios en los niveles de agua, lo cual afecta los hábitats de humedad que necesitan las fases larvarias de las luciérnagas.
.La falta de humedad puede secar sus refugios, deshidratar a las larvas y acortar su esperanza de vida.
De esta manera, la combinación de degradación de hábitat, más la contaminación lumínica, más los plaguicidas y el clima, pone en riesgo el ciclo biológico completo de estos únicos insectos.

Actualmente, aunque no se cuenta con una cifra precisa de luciérnagas que quedan en el mundo, la evidencia científica sugiere que su disminución es creciente y acelerada; por lo que es de suma importancia tomar acción para proteger a la especie.

Los seres humanos estamos apagando a las luciérnagas y nos necesitan. Para frenar la situación es urgente evitar la deforestación, el uso de plaguicidas y limitar la iluminación nocturna.

Fuente: El Universal México

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

20 aprehenciones en San Carlos tras un nuevo operativo realizado por la policía

En el marco del Día del Peluquero Canino, Natalia nos recuerda que el amor también se expresa con un buen corte y mucho mimo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO