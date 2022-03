De La Consulta a candidato para formar parte del Consejo Directivo de La Universidad de La Plata

Por: Facundo Romo

Conocé en esta entrevista como el joven llegó hasta allí.

Nazareno Castro es oriundo de La Consulta y ahora participará como candidato del Consejo Directivo de La Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Estoy seguro que la universidad y la escuela en nuestro país tiene que ser abierta, plural y una herramienta de emancipación para las personas que pasen por sus aulas”.

En diálogo con El Cuco Digital, el abogado graduado de la UNLP y candidato, nos comentaba lo siguiente:

¿Cómo llegás a esta instancia de candidatearte al Consejo Directivo Superior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP?

Junto con otros compañeros y compañeras milito desde hace varios años en un frente de abogados y abogadas con los cuales participamos tanto de las elecciones de graduados de la facultad como de las elecciones del colegio de abogados de la plata. En ese marco, y gracias a la gentileza de mis compañeros y compañeras, me propusieron formar parte de la lista como consejero directivo en el claustro de graduados. El claustro de graduados tiene dos representantes en el consejo directivo, qué es el órgano de gobierno de la facultad.

¿Qué te motiva en este momento de tu vida? ¿Y hacia el futuro?

Me motivan muchas cosas. En este momento me desempeño en el sector público nacional como síndico general del Pami. Venía trabajando desde hacía algunos años con quien hoy es la directora ejecutiva, cuando ella era diputada nacional, y me sumé al equipo de trabajo del Pami en 2019 con la nueva gestión junto a ese espacio de trabajo, más algunos espacios de militancia, como el litigio de causas de lesa humanidad, entre otras cosas. Y es lo que me motiva profesionalmente, como así en la militancia política.

¿Cómo viste al consejo desde la perspectiva de estudiante? ¿Cómo lo ves ahora?

Cuando era estudiante no tenía demasiadas nociones sobre el gobierno de la facultad sin embargo siempre me interesó participar de los espacios de discusión y de militancia de la facultad tanto como alumno de la Universidad Nacional de La Plata como cuando fui alumno en la Universidad Nacional de Cuyo dónde cursé los primeros años de carrera.

¿Qué es lo que vos vez que debe dejar de estar? ¿Y qué debe mejorar?

Creo que es crucial que los profesionales y las profesionales del derecho nos involucremos en la vida de las instituciones como la facultad y el colegio de abogados, porque esa es la manera en la que podemos discutir cuál es el rol que queremos para nuestros profesionales y cuál es el modelo de abogado.

Saliendo de un pueblo de una escuela pública, pasando por una secundaria semiprivada a una de las mejores universidades públicas del país ¿Cuál es la conclusión? ¿Hacia dónde va lo que podríamos nombrar como una escuela – universidad ideal?

Creo que haberme criado en un lugar como La Consulta, después vivir en la Ciudad de Mendoza y ahora vivir en la ciudad de La Plata son hechos que no son en sí determinantes pero que sí me formaron como persona. En definitiva creo que lo más importante siempre es que uno sea fiel a sus ideas en el ámbito en que se encuentre y en el lugar, pueblo o ciudad en el que viva.

No sé si existe una universidad ideal o una escuela ideal porque eso depende de muchos factores y de muchas miradas pero sí, de lo que estoy seguro que la universidad y la escuela en nuestro país tiene que ser abierta plural y una herramienta de emancipación para las personas que pasen por sus aulas.

Ejes y propuestas del frente que encabeza Nazareno para implementar dentro del consejo directivo:

Universidad inclusiva

–Garantizar la continuidad de políticas de bienestar universitario, para acompañar a los/as graduados/as en su iniciación profesional, brindando asesoría, capacitación y acompañamiento en la inserción laboral.

–Gestionar descuentos, becas y facilidades económicas en el acceso a carreras de posgrado.

– Promover la transversalidad de las políticas de género y diversidad para: colaborar con la inserción laboral equitativa y plural; acompañar las tareas de cuidado y concientizar sobre las desigualdades sexogenéricas para reducirlas.

Universidad democrática

–Fortalecer nuestra vinculación con la universidad, mediante la creación de un Centro de Graduados/as, donde tengamos un espacio de encuentro, intercambio y participación.

-Democratizar el acceso a la docencia, mediante la realización de concursos para la renovación de cargos.

Universidad abierta

–Fortalecer el vínculo universitario con la comunidad, otorgando a los/as graduados/as un papel central en la planificación y conformación de redes de asistencia jurídica, para promover un ejercicio inclusivo y democrático del derecho. –Entablar nexos con Centros de Graduados/as de otras profesiones, para intercambiar experiencias, garantizar un abordaje interdisciplinario y potenciar nuestro ejercicio profesional.