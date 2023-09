Era profesor de música, pero luego decidió estudiar enología y en 2017 empezó a viajar por el mundo trabajando en importantes bodegas como la del director de cine, Francis Coppola. La historia de un aventurero que le agradece todo a la educación pública.

Cada 7 de septiembre se celebra el Día del Enólogo, fecha en la que Domingo F. Sarmiento inauguró la Quinta Normal 1862 que luego pasaría a llamarse la Escuela Nacional de Fruticultura y Enología.

Los enólogos son los profesionales más importantes en la elaboración del vino, con intervención durante todo el proceso, por eso lo llaman “el corazón” de las bodegas.

En el marco de esta celebración, El Cuco Digital entrevistó a Emanuel Imazio (40), enólogo oriundo de La Consulta, San Carlos, hoy radicado en Francia. Con un espíritu aventurero que supo callar mandatos sociales, tiene una historia digna de destacar.

Emanuel es músico, trabajó como profesor de música en la Escuela Artística de ese distrito. Pero a los 30 años, cuando muchos ya empiezan a desenvolverse profesionalmente y laboralmente en las carreras que lo acompañarán durante toda su vida, el sancarlino dio un giro 360 y decidió arrancar a estudiar enología.

“En La Consulta era profe de música en la Escuela Artística, soy más conocido como músico en la zona de La Consulta, pero después, a los 30 años, empecé a estudiar enología en el Terciario de La Consulta, hice la tecnicatura y después hice la licenciatura en San Rafael”, contó.

Cinco años más tarde de tomar una de las decisiones tal vez más importantes de su vida, y recién recibido, empezó a viajar por el mundo. Primero fue Nueva Zelanda, pasó por Estados Unidos donde estuvo en la bodega del mismísimo director de cine y guionista Francis Ford Coppola y también trabajó en bodegas del Valle de Uco. Hoy se encuentra en la región de Languedoc, en el sur de Francia, donde es responsable de bodega del grupo que más vinos exporta en el mundo.

“En Nueva Zelanda estuve trabajando en Yealands, una bodega autosustentable que es de las más conocidas a nivel mundial en cuanto a energía sustentables. Después trabajé en California para Francis Ford Coppola en una bodega de ensueño que parecía la fábrica de Willy Wonka, donde está el museo de los oscars de Coppola, donde tuve el placer de conocerlo personalmente; y después también trabajé en Argentina, en La Celia, para Zuccardi en Piedra Infinita, para Wine&Circo, para Vinos de Potrero”, enumeró el enólogo.

“A Francia llegué en 2021, después de la pandemia, y ya es el tercer año que estoy trabajando acá, una zona muy linda, cerca del Mediterráneo donde los vinos tienen influencia marítima. Hacemos vinos Viogner, Sauvignon Blanc y el corte más famoso de tinto de esta zona con uvas Carignan – Syrah – Mourvedre”, detalló.

En ese sentido, Emanuel defiende la educación pública. “Me llena de orgullo por el terciario, por La Consulta, por la oportunidad que tuve de estudiar. La educación es importante, la educación pública es muy importante, la oportunidad de ir a un terciario como el de La Consulta no la tiene cualquiera”.

Pese a su gran carrera como enólogo, el sancarlino no perdió su pasión por la música y en Francia también encontró lugar para relucir su talento artístico.

“Tengo un grupo musical, hacemos canciones francesas versión bossa nova y canciones en inglés, es un sueño estar en un lugar tan lindo haciendo lo que me gusta que es hacer música y vinos”, destacó.

Emanuel también es profesor de música. Foto: Facebook (2019)

“Extraño a la Argentina, la verdad que es un gran país, siempre pienso en volver. La experiencia es aprender, aprender de otras culturas. Francia tiene una cultura particular, por suerte acá en el sur la gente es muy amable, son muy gentiles, mis compañeros siempre me han ayudado, saben que es difícil estar lejos del país y la familia, así que quiero agradecer a todos los que me han ayudado en este viaje y esta experiencia”, cerró Emanuel.