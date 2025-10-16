Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Llega nuevamente una edición mas de LO QUE FALTABA el streaming mas visto del Valle de Uco.

Este viernes vuelve nuestra conductora estrella Abigail Romo, que junto a Jorge Garcia nos proponen un programa donde ademas de su clásico humor, recibirán la visita de Fabricio Martelossi, futbolista oriundo de La Consulta y de tracendencia internacional.

Además tendremos la tercer entrega de la columna del profesor Rodrigo Hinojosa sobre la historia de la deuda externa argentina.

Preparate para un gran programa con algunas sorpresas para que te diviertas y termines la semana con una sonrisa.

Seguinos a través de Youtube

https://youtube.com/@elcucodigital?si=PznYVCvYr7UWUIzt

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO