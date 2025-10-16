De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Llega nuevamente una edición mas de LO QUE FALTABA el streaming mas visto del Valle de Uco.

Este viernes vuelve nuestra conductora estrella Abigail Romo, que junto a Jorge Garcia nos proponen un programa donde ademas de su clásico humor, recibirán la visita de Fabricio Martelossi, futbolista oriundo de La Consulta y de tracendencia internacional.

Además tendremos la tercer entrega de la columna del profesor Rodrigo Hinojosa sobre la historia de la deuda externa argentina.

Preparate para un gran programa con algunas sorpresas para que te diviertas y termines la semana con una sonrisa.

Seguinos a través de Youtube