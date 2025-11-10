De la mano de Paredes, Boca se quedó con el Superclásico venciendo a River por dos a cero

Frente a River deslucido y con poco juego, Boca logró meterse en la Copa Libertadores venciendo a su histórico rival.

Boca se regaló un gran triunfo sobre River en la Bombonera. El 2 a 0 termina siendo un resultado mucho más cercano a lo que se vio sobre el campo de juego, en donde el Xeneize pasó por arriba a su clásico rival. El encuentro bien pudo haber terminado 4 a 0, de no ser por una sólida actuación de Franco Armani y por la impericia de Milton Giménez.

Exequiel Zeballos fue la gran figura del partido, con un gol clave sobre el final del primer tiempo y una corrida determinante que terminó con el segundo gol. Pero también descontrolando a la defensa millonaria cada vez que la pelota pasó por sus pies en posición ofensiva. Otros dos puntos muy altos en el local fueron Ayrton Costa y Milton Delgado, de gran trabajo ambos, sobre todo en la primera etapa.

Con esta victoria, muy celebrada por el plantel y los hinchas y la primera de local ante el Millonario en la Bombonera desde septiembre 2022, el Xeneize se aseguró un lugar en la Libertadores 2026 y también se clasificó a los playoffs del torneo Clausura.

Ahora Boca estiró otra vez su paternidad sobre River en el historial del Superclásico, con 93 triunfos y 88 derrotas.

Con esta derrota contundente, el equipo que dirige Marcelo Gallardo, que perdió ocho partidos de los últimos 11, quedó en la cuerda floja rumbo a la Libertadores, ya que en caso de que este lunes ganen Argentinos y Riestra quedará quinto en la Tabla Anual, a falta de una fecha.

De ocurrir ese escenario, el club de Núñez estaría obligado a ganar el Clausura para jugar la Libertadores del año próximo.

Boca vuelve a la Libertadores

Con el 2 a 0 sobre River, Boca se clasificó a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026. Además, se aseguró un lugar en los playoffs del torneo Clausura. El Millonario, en cambio, deberá definir su suerte en este torneo y en lo que respecta a la Libertadores del año próximo en la última fecha, ante Vélez en Liniers.

