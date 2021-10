De la unión a la hazaña: el pozo de agua que gestionaron los vecinos y que beneficia a miles de sancarlinos

El año pasado, tras varios años de trabajo, consiguieron hacer una perforación para hacer frente a la escasez de agua en La Consulta. La historia.

El acceso de los diferentes servicios básicos no es para todos igual y en las zonas más alejadas, donde a veces no llega internet e incluso hasta una red de agua, parece trasladar a algunos pueblos décadas al pasado.

Hasta hace pocos años, en La Consulta, distrito de San Carlos, la escasez de agua era moneda corriente pero fue gracias a un grupo de vecinos y entidades que se unieron que se puso fin a una problemática para muchas familias. El año pasado pudieron concretar la perforación de un pozo que beneficia a miles de sancarlinos y lo seguirá haciendo en otros tantos proyectos habitacionales.

“En 2012 aproximadamente pedí factibilidad de agua en Aysam para un barrio de 138 vecinos de la unión vecinal. Ellos me pidieron que hiciera un pozo. Para hacer el pozo debía sacar un permiso en Irrigación. Esto me costó casi 2 años y medio porque en ese momento no se daba ningún permiso para hacer pozos, únicamente para agua potable (…) Lo que teníamos que hacer una perforación, donar el terreno de 200 metros”, relató Daniel Liviñi, presidente de la unión vecinal La Superiora, en diálogo con El Cuco Digital

“En el 2016 me otorgan el permiso para perforar. Decía que teníamos 6 meses para empezar a hacer la perforación”, agregó.

Fue así como Daniel decidió reunir a varias uniones vecinales, entidades y particulares para concretar la hazaña.

“Era un proyecto muy grande y era mucha la plata que había que juntar. A través de eso se empezaron a incorporar entidades, la unión vecinal hizo todo lo que es parte de los permisos, donación de terrenos y en conjunto con otras corporativas, sindicatos, y particulares”, contó el vecino.

“Entre todo esto juntamos 1.136 viviendas. Entre todos pagamos el costo del pozo. También participó la Municipalidad. Esto fue un convenio entre muchas entidades, pero cuando hay un objetivo en común, las cosas se logran”, destacó.

Finalmente el pozo se puso en funcionamiento el 27 de diciembre de 2020. El convenio permitió la perforación, el cierre perimetral de un terreno de 207 metros cuadrados, la casilla y los tableros, además de la bomba de agua prestada por Aysam, que próximamente planean reemplazar por una propia.

“Esto fue pura y exclusivamente esfuerzo y aporte de la gente. Hice todo esto, ya está donado a Aysam para que ellos sigan con el tema del agua, que la repartan”, mencionó Daniel.

“A nivel particular me siento orgulloso de haber logrado esto y gracias a Dios y a toda la gente porque se logró esta meta porque la escasez de agua en La Consulta era muy importante. Entonces con esto, ya gracias a Dios la gente ya tiene agua. A futuro ya también tienen el agua porque llegará a estos lotes que se coinvertirán en viviendas y es una solución muy importante para la gente que está con estos proyectos”, subrayó

“Quiero agradecer a la empresa perforadora Arturo Sesto porque a pesar de que tuvo muchos inconvenientes, porque fue un pozo bastante durito para perforar, terminó el trabajo”, completó el vecino.