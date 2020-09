“De qué hablaron l@s concejales esta semana”: una iniciativa para conocer el trabajo legislativo en Valle de Uco

Se trata de un informe que publicará El Cuco Digital para que la comunidad conozca más a sus representantes, el trabajo que realizan y los proyectos que presentan y debaten, entre otros detalles.

“¿Qué hacen los concejales?”, ¿Cuánto trabajan?”, “¿Cómo trabajan?”, “¿Qué y cuántos proyectos han presentado?”, son algunas de las tantas preguntas que a menudo se escuchan entre los vecinos, muchas veces a modo de queja.

Cabe destacar que en nuestro país contamos con la Ley 27.275, de Acceso a la información pública, norma que permite conocer y utilizar la información que producen o tienen los tres poderes del Estado. Sin embargo, a pesar de ello, en muchas ocasiones este acceso se ve limitado por diferentes motivos.

Frente a ello, y con el objetivo de que la comunidad local del Valle de Uco pueda conocer más a sus representantes legislativos en los concejos deliberantes, tenga más datos para participar e incidir en la toma de decisiones, se genere más transparencia, se mejore la calidad de las instituciones, y se logre que la información circule entre todos, es que El Cuco Digital lanza “De qué hablaron l@s concejales esta semana”, un informe que se publicará semanalmente para poner en conocimiento a los vecinos sobre qué proyectos se han tratado y aprobado en esos días y quienes han sido sus autores, entre otros detalles.

Para poder poner en marcha la iniciativa, este medio primeramente consultó y dialogó con los presidentes del HCD de Tunuyán y Tupungato, y con la presidenta del HCD de San Carlos.

Antonio Balderrama, al frente del Concejo tupungatino, manifestó su agrado con la idea. El edil contó que no cuentan con personal de Prensa en el recinto, por lo que a su trabajo lo difunden ellos mismos.

Balderrama además consideró que “es muy importante darle visibilidad a la tarea legislativa ya que es mucha y de interés para todos los vecinos”, por lo que se puso a disposición para brindar la correspondiente información cada vez que sea necesario.

Por su parte Enrique Romero, presidente del Concejo de Tunuyán, primeramente informó: “Nosotros publicamos cada vez que hacemos cierre de temario (…) Informamos lo que va a sesión y también lo que se trabaja en las comisiones, que son distintas y depende de cada Concejo las que tenga; nosotros tenemos de Peticiones y Asuntos Varios, Haciendo y Obras, de Género, de COINCE, de Salud, que esta justamente trabajando en este contexto”.

El edil también expresó que le parece “muy bien” la propuesta de El Cuco, ya que “hay tarea legislativa muy importante en el Valle de Uco y yo la verdad que hablo por Tunuyán; hay muchas cosas que se están haciendo y que se hacen en silencio”.

Para cerrar, Romero contó que en ese departamento los concejales están “trabajando con la virtualidad; en algunos casos lo hacemos mixto, o sea, dos o tres concejales en el recinto y el resto en sus casas, y cuidando siempre los protocolos (…) el uso de la tecnología a mí en particular me agrada, porque ya no hay excusa para el contacto, ahora nos podemos contactar con cualquier funcionario provincial y nacional sin necesidad de esperar que venga. Nosotros modificamos el reglamento interno para eso, no lo podés hacer así nomás; lo hicimos a través de un proyecto lo que nos permite hoy trabajar de esa manera; así que creo que la virtualidad ha llegado para quedarse”.

Por su parte Ángeles Sara, la única mujer que comanda un Concejo Deliberante en la región, comentó: “Me parece una excelente idea y desde ya les agradezco, porque es una forma de visibilizar todo lo que hacemos, ya que somos tan criticados o cuestionados por nuestra función; la verdad que es una herramienta muy válida para nosotros, porque al menos en lo personal, es permanente el trabajo”.

Sara advirtió que los lectores “por ahí se van a encontrar con proyectos que sí tienen que ver con la pandemia Covid-19, pero hay proyectos en general que estamos trabajando en el Concejo y que nunca hemos dejado de trabajar al respecto (…) debemos ser avarcativos con varios temas de la comunidad, que debemos ir solucionando y que no debemos dejar pasar por la pandemia, si bien tiene toda su prioridad y está toda preocupación en esto, vamos a llevar casi seis meses en pandemia y no podemos desatender todo lo que sea de interés y de importancia para la comunidad”.