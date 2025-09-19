Facebook X-twitter Youtube Instagram

De Tunuyán: Victoria Sancer, Maciel Bueno y Bautista Amieva representarán al país en el Mundial de Beach Voley

Dan Andraos, entrenador de la selección nacional, también estará presente.

Victoria Sancer, Maciel Bueno y Bautista Amieva, son integrantes de la Selección Argentina de Beach Vóley y sus destacadas participaciones en las diferentes competencias nacionales e internacionales en lo que va del 2025, hicieron que hoy estén clasificados para lo que serán las citas mundiales que se desarrollarán en las próximas semanas.

En el caso de la rama femenina, del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Puebla, México se disputará el Mundial femenino U21 y recientemente la tunuyanina Victoria Sancer, logró sellar su clasificación para estar presente.

La rama masculina disputará el mundial del 14 al 23 de noviembre en la ciudad de Adelaida, Australia. En dicha competencia, estarán Maciel Bueno y Bautista Amieva.

Párrafo aparte para Dan Andraos, el profesor que comenzó su carrera junto a Carlos Amieva y que tras su desembarco en la selección nacional no paró de potenciar jugadores y hoy es uno de los máximos responsables del presente de Sancer, Bueno Amieva, Najul y el semillero que viene de abajo pidiendo arena para competir. Andraos tambíen estará en las citas mundialistas.

