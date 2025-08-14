Facebook X-twitter Youtube Instagram

De Tupungato al mundo: Tomás Tumbarello disputará en Italia el Mundial de Enduro 2025

La competencia será del 24 al 29 de agosto en la ciudad de Bérgamo.

El nacido en Tupungato, Tomás Tumbarello, es uno de los más destacados en la disciplina de Enduro en la provincia y a nivel nacional, estará viajando a la ciudad de Bérgamo, Italia, para disputar el Mundial de Enduro desde el 24 al 29 de agosto.

Tomás Tumbarello, estará a bordo de su Gas Gas e integrará el seleccionado Latinoamericano junto a pilotos de Brasil.

“Llegó el momento tan esperado, después de tanto imaginarlo  y trabajar para que esto suceda, puedo decir con orgullo que estaré presente en el Mundial de Enduro, que se disputará en Italia”, expresó en las redes el propio Tomás Tumbarello.

Además, dijo: “estaré representando al  seleccionado Latinoamericano en la categoría Junior Trophy, quiero agradecerles a todas las personas que aportaron su granito de arena para que esto sea posible, Italia me espera”, concluyó el propio piloto.

