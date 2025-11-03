De un gomerazo y de visitante el “Funebrero” averió a Volantes Unidos por 2 a 0

Los dirigidos por Bato Zarate y “Carpetita” Barzola, lograron tres puntos clave para liderar la zona y empezar a cerrar la clasificación.

Por la segunda fecha del Torneo Regional 2025, los “Funebreros” visitaron al Club Volantes Unidos, en el departamento de Malargüe, logrando una gran victoria por 2 a 0 por los goles de Valentín Farinha y Enzo Ponce.

El partido fue dominado de principio a fin por los “Funebreros”, que rápidamente se hizo de la pelota, controló el partido y creó situaciones. Al descanso se fueron 1 a 0 arriba con gol de Farinha y en el complemento Ponce, sentenció la historia.

Con este resultado, los dirigidos por Zarate – Barzola, son líderes de la zona 6 con puntaje ideal en dos presentaciones. En la fecha 3, Eugenio Bustos, tendrá fecha libre y San Carlos recibirá a Volantes Unidos.

Posiciones

1 Eugenio Bustos 6 2 San Carlos 0 3 Volantes Unidos 0

Próxima fecha

San Carlos vs Volantes Unidos (Estadio Bicentenario)

Libre: Eugenio Bustos.