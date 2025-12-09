Facebook X-twitter Youtube Instagram

Debate minero ¿cuáles son los otros proyectos que se discuten en la Legislatura provincial?

Son varias las leyes y las declaratorias de impacto ambiental que busca aprobar hoy el Senado provincial.

Si bien toda la atención de la jornada legislativa estará puesta en PSJ Cobre Mendocino, este martes también se aprobarán las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración minera para el área de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

Se trata de la segunda etapa del plan que ya cuenta con luz verde para más de 30 emprendimientos al oeste de Malargüe.

Otra de las propuestas que será debatida apunta a sancionar una Ley de Regalías Mineras para la provincia. El Gobierno provincial pretende establecer una modalidad de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto.

La norma establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios en donde se desarrolle el proyecto minero respectivo. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

Asimismo, también se convertirá en ley la iniciativa para la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el cual será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Los fondos se destinarán a la intervención ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas.

Fuente: MDZ on line

