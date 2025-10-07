Debido a la ola de inseguridad en La Consulta, la Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto

Seis personas fueron aprehendidas, 196 fueron identificadas y se inspeccionaron 74 vehículos.

En el marco de la estrategia provincial de prevención del delito y como parte de los más de 65 operativos de alto impacto llevados adelante desde fines de abril, la Policía de Mendoza realizó un nuevo despliegue en La Consulta, San Carlos. La intervención combinó puestos fijos, patrullajes a pie y apoyo aéreo con drones, lo que permitió un seguimiento simultáneo en distintos puntos del departamento.

Durante las maniobras, los efectivos identificaron a 196 personas, de las cuales seis fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. Además, se inspeccionaron 74 vehículos —entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas— y se labraron seis actas viales.

La coordinación del operativo estuvo a cargo de la Unidad Especial de San Carlos, con la participación de los Cuerpos Especiales del Valle de Uco, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), personal de Comisarías 41 y 18, Cuerpos Especiales, Policía Vial, Investigaciones y la Rural.

Los controles se dispusieron en intersecciones estratégicas, incluyendo José Zapata y Ruta 95 (San Martín), Combe y Ejército de los Andes, La Superiora y Ghilardi, Ejército de los Andes y Tucumán, Lemos y España, 9 de Julio y Tucumán, Bruno Villegas y San Martín, Ricardo Bustos y Teniente Cnel. Sasso, Ceretti y Sixto Videla, 25 de Mayo y Elvira Bustos, Calderón y Huarpes, y Patricias Mendocinas y Bianchetti.

Cada operativo integra patrullajes en la vía pública, controles vehiculares y verificación de antecedentes, como parte del plan integral de seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia, consolidando el trabajo preventivo y de proximidad que la Policía desarrolla en toda la provincia.

