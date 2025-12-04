Facebook X-twitter Youtube Instagram

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

No se descarta la ocurrencia de caída de granizo.

Para este jueves, según informó Defensa Civil, se esperan condiciones de tormenta en la cordillera y precordillera del norte y centro de la provincia. El fenómeno se extendería hacia el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el oeste de San Rafael.

Recomendaciones para evitar accidentes

Los especialistas recomiendan manejar con precaución, a velocidad prudente, manteniendo la distancia con otros vehículos y respetando las señales de tránsito.

También hay que evitar manejar hablando por teléfono y siempre llevar el cinturón de seguridad colocado, tanto el conductor como todos los ocupantes del vehículo.

Otro de los consejos es no sobrepasar a otro automóvil en presencia de doble línea amarilla y circular siempre con las luces bajas encendidas.

Es importante llevar matafuego, gato hidráulico y balizas y revisar el estado de los cinturones de seguridad, el perfecto funcionamiento de los airbags, espejos retrovisores, limpiaparabrisas y el nivel de combustible y de aceite.

Controlar el estado de los neumáticos, los frenos, el funcionamiento de las luces, dirección y la parte eléctrica del automóvil cómo requisito imprescindible, ya que son componentes que aportan a la seguridad del vehículo.

En la calle

Buscar resguardo bajo un techo seguro. Alejarse de árboles, cables y marquesinas.

Evitar circular por calles inundadas.

En el vehículo, buscar resguardo en zona segura e intentar detener la marcha en cuanto le sea posible.

Conducir con extrema precaución y con distancias entre vehículos y colocar las balizas al detenerse.

Si observa el aumento del caudal de agua, detener y buscar ponerse a salvo.

Evitar circular con su vehículo por calles anegadas.

En la vivienda

Revisar periódicamente el estado de techos, desagües y canaletas de desagote de agua. Deben limpiarse y verificar que se encuentren asegurados para no desprenderse.

Retirar del exterior de la vivienda objetos que puedan ser arrastrados por el agua, poner especial atención a envases con productos tóxicos (insecticidas, herbicidas, químicos para piscinas).

No sacar la basura.

Cerrar y asegurar las ventanas y puertas. Para disminuir el ingreso de agua a la vivienda.

Utilizar calzado y evitar caminar descalzo, para no tener lesiones.

Desconectar electrodomésticos y otros artefactos de la red de energía eléctrica.

Si se inunda la casa, cortar la energía eléctrica (térmicas, disyuntor o llave de corte general en Off).

Mantener a sus mascotas en un lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo y evitar circular innecesariamente por la vía pública, especialmente en centros urbanos.

Tener preparadas las mochilas de emergencia personal, como indica el Plan de Acción Familiar.

Luego de que se retire el agua y cese la lluvia, higienizar la vivienda con una solución de una taza de lavandina cada quince litros de agua. Para lograr la desinfección de la misma.

