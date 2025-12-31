Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por tormentas en Valle de Uco

FOTO EL CUCO DIGITAL
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También afectaría otras zonas de la provincia.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica este miércoles 31 de diciembre a las 07:00 horas, advirtiendo sobre condiciones de tormenta que afectan diversas zonas de la provincia.

Según el comunicado, las tormentas comenzaron en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco, y se espera que se extiendan hacia la zona Sur y la zona Este. No se descarta la posibilidad de caída de granizo en las áreas afectadas.

Además, se prevé el ingreso de viento Sur como consecuencia de las tormentas, especialmente en Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO