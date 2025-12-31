Defensa Civil emitió una alerta amarilla por tormentas en Valle de Uco

También afectaría otras zonas de la provincia.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica este miércoles 31 de diciembre a las 07:00 horas, advirtiendo sobre condiciones de tormenta que afectan diversas zonas de la provincia.

Según el comunicado, las tormentas comenzaron en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco, y se espera que se extiendan hacia la zona Sur y la zona Este. No se descarta la posibilidad de caída de granizo en las áreas afectadas.

Además, se prevé el ingreso de viento Sur como consecuencia de las tormentas, especialmente en Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.