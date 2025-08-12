Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

Hasta las tardes de zonda son bellas en Valle de Uco.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A partir del día miércoles baja la temperatura.

Para este martes 12 de agosto, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por condiciones de viento zonda que afectaría la zona baja de Malargüe, Valle de Uco y Uspallata. Además, por la noche y madrugada del día miércoles se espera un ingreso de frente con vientos del Sur.

Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas para hoy habrá zonda en precordillera y Malargüe. Por otro lado, desde Meteored indicaron que habrá presencia de vientos del sureste a lo largo del día a una velocidad de 25- 45 kilómetros por hora.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO