Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

A partir del día miércoles baja la temperatura.

Para este martes 12 de agosto, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por condiciones de viento zonda que afectaría la zona baja de Malargüe, Valle de Uco y Uspallata. Además, por la noche y madrugada del día miércoles se espera un ingreso de frente con vientos del Sur.

Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas para hoy habrá zonda en precordillera y Malargüe. Por otro lado, desde Meteored indicaron que habrá presencia de vientos del sureste a lo largo del día a una velocidad de 25- 45 kilómetros por hora.