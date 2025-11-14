Facebook X-twitter Youtube Instagram

Defensa Civil emitió una ALERTA NARANJA por tormentas en VALLE DE UCO y en otros sectores

(foto Alexis Araya)
Además, desde el organismo provincial de Contingencia Climáticas informaron que para este viernes habrá tormentas con granizo.

Desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por probabilidad de tormentas con precipitaciones de fuerte intensidad por sectores con probable caída de granizo, actividad eléctrica y viento.

Leer: https://www.elcucodigital.com/pronostico-viernes-con-tormentas-y-posible-caida-de-granizo/

Además, informaron que será en zona norte, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona este , San Rafael y General Alvear.

