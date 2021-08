“Deja mi auto en algún lugar yo voy a buscarlo. Ni siquiera estoy enojado con vos”

Así reza la carta del sancarlino Mauro Medina dedicada al ladrón de su vehículo, sustraído días atrás.

El pasado fin de semana un joven de San Carlos fue víctima del robo de auto, un Renault Laguna, en la puerta de su casa.

Ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en un domicilio ubicado en calle Bernardo Quiroga de la Villa Cabecera. Su dueño, Mauro Medina, en comunicación con El Cuco Digital relató: “Lo dejé estacionado en la puerta de la casa, a 150 metros antes de llegar al Carril Casas Viejas, y al otro día 10:30 me despierto y el auto ya no se encontraba”.

“Todavía no lo puedo creer; me queda la esperanza de que aparezca estacionado en algún lugar”, dijo angustiado el joven, y agregó: “No tengo problemas con nadie, me cuesta pensarlo; más de robarnos una garrafa y herramientas de trabajo no había pasado”.

Frente a la desesperante situación, en primera instancia Mauro acudió a las redes sociales para viralizar la foto del rodado junto a un pedido de ayuda. En tanto, en el día de ayer publicó una carta dedicada a su ladrón, donde le pide por favor que deje el auto “en algún lugar” para que él vaya a buscarlo y le asegura que no va a tener ningún tipo de problema, es más, que ni siquiera está enojado. El posteo recibió decenas de reacciones y comentarios, y fue más de 300 veces compartido.

El sancarlino, que junto al escrito puso sentirse “optimista”, no pierde las esperanzas de recuperar su medio de movilidad que con gran esfuerzo logró comprar.

Ante cualquier información, comunicarse al número 2622-345602.

La carta completa