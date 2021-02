Dejando a San Carlos a un excelente nivel: Cesar Campos abriendo camino a través de las adversidades

Por Facundo Romo

Durante la mañana del domingo pasado se llevó a cabo la 35° edición del Triatlón Vendimia en la Ciudad de Mendoza y Cesar Campos dejándolo todo estuvo representando al departamento de San Carlos con un excelente nivel.

La competencia consistió en tres etapas. La primera de ellas en 750 metros de natación en el Lago del Parque Gral. San Martín. Luego la carrera siguió en bicicleta haciendo dos vueltas al Cerro de La Gloria donde los competidores tenían que hacer “un circuito durísimo de bici montanbike, casi XC, por senderos, de 24 kilómetros aproximadamente” según expresó el sancarlino. Y en la tercera etapa los participantes dejaron las bicicletas en el anfiteatro Frank Romero Day y empezaron a correr una distancia de 6 kilómetros de pedestrismo subiendo dos veces al cerro. Finalizando, los cordobeses Fidel Díaz y Romina Biagioli se quedaron con los primeros lugares, cada uno en su respectiva categoría (femenino y masculino).

“Fue una carrera durísima, hubieron muchísimos abandonos, quedé muy cerca, quedé en cuarto lugar” comentaba Cesar Campos a El Cuco Digital. Siendo su segunda experiencia en triatlón, el sancarlino viene demostrando su gran potencial y dejando al departamento entre los primeros puestos en las competiciones en las que ha venido participando últimamente.

Cesar comentó que el nado siempre ha sido su parte más débil, pero la bicicleta y el pedestrismo es su fuerte en las cuales pudo recuperar 22 lugares aproximadamente.

Luego de haber escuchado la experiencia del deportista de primera mano, manifestó que hay recursos con los que no contaba, como “un enterito de neoprene” el cual le brinda facilidad en el nado y “a la hora de la transición no me tengo que sacar el traje de agua, porque tengo ropa abajo, tengo que sacarme el traje, pierdo un montón de tiempo. Ese enterito se seca ni bien le da el aire y tiene que estar alrededor de seis mil pesos” expresaba Cesar. En general, no cuenta con los recursos para poder comprarse la indumentaria deportiva específica, la cual hace la diferencia en algunos momentos, como zapatillas con más agarre, las que escapan a sus posibilidades, una bicicleta de aluminio, “mientras todos compiten con cuadros de fibra de carbono. Son detalles que marcarían algo más”.

Cesar está muy agradecido con todos los comercios que lo ayudan: Speed Motos (Miguel Montenegro), Trosadero Bruno (Marcelo Barrionuevo), Farmacia el Mercado II (Fabián Núñez), Gofit (Sebastián Coine García – Gym y prof.), La Libélula (Ariel Granados), Ernesto Haurie Swimming y Uco Team Tunuyán.

Ahora, el sancarlino se prepara para competir el próximo domingo en Vista Flores (a confirmarse), un Rudal Bike de 80 kilómetros de bicicleta, el domingo 21 un Dluatlón en La Libélula y el domingo 28 en Malargüe correrá el Triatlón del Portezuelo.