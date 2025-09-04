Facebook X-twitter Youtube Instagram

Del aula al cine: más de 80 niños vivieron una jornada de alegría y aprendizaje en Tunuyán

En el marco del Día de las Infancias, todos los de niños y niñas de 6, 7 y 8 años que asisten a los Centros de Actividades Educativas (CAE) vivieron una jornada distinta. Más de 80 pequeños participaron de la salida escolar. La propuesta fue impulsada por la Dirección de Educación y alcanzó a los cinco CAE de los jardines municipales: Sembrando Sueños, Dulce Esperanza, Colonia Las Rosas, Cerecitas y Elsa Gómez de Bascuñán.

“Desde los CAE trabajamos todos los días para que cada infancia se sienta valorada, escuchada y protagonista de su propio camino. La sonrisa de cada niño al recibir su mochila nos recuerda que educar también es abrazar, acompañar y celebrar sus sueños”, expresó la directora de Educación, profesora Andrea Rodríguez.

La actividad consistió en una salida organizada al cine, para lo cual se dispuso del transporte de todos los grupos, y al regresar cada pequeño recibió un de regalo una mochila equipada con útiles escolares. La iniciativa tuvo lugar en el CIC del Algarrobo y se planteó con un doble propósito: celebrar la niñez en su día y acompañar el proceso educativo de los chicos con herramientas concretas para su aprendizaje.

Cabe destacar que los CAE municipales trabajan constantemente para ser sitios de apoyo escolar, ámbitos de contención, disfrute y construcción de vínculos que fortalecen a las familias y a la comunidad.

FUENTE: PRENSA GOBIERNO DE MENDOZA

