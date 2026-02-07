Delincuentes se hicieron pasar por compradores y robaron un auto en Tunuyán

El hecho de en calle Roca.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, un hecho de robo de vehículo fue denunciado en calle Roca de Tunuyán, alrededor de las 21:35 horas, teniendo como víctima a un hombre de 31 años.

Según la información oficial, la víctima había tomado contacto previamente con personas a través de una red social en el marco de la venta de un automóvil. Los interesados se presentaron en su domicilio y solicitaron realizar una prueba de manejo, la cual fue autorizada por el propietario.

Posteriormente, los individuos se retiraron del lugar conduciendo el rodado y no regresaron, motivo por el cual se radicó la denuncia correspondiente.

La novedad fue comunicada a los Centros Estratégicos de Operaciones para su difusión. Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se labraron las actuaciones de rigor y se dio intervención al personal policial y de Investigaciones, con el fin de esclarecer el hecho.