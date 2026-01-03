Demoras de mas de tres horas y media: así se encuentra hoy sábado el paso a Chile

Si pensas pasar al vecino país, estas son las condiciones.

Quienes tengan previsto viajar este sábado a Chile para disfrutar de las vacaciones deberán armarse de paciencia. Desde las primeras horas de la mañana se registran largas filas de vehículos para cruzar al vecino país por el Túnel Internacional, en el Complejo Los Libertadores.

Según informaron desde la Coordinación General del Paso Internacional, las demoras para salir de Argentina superan las tres horas y media, mientras que el ingreso al país presenta un tránsito mucho más fluido, con esperas de alrededor de 20 minutos.

Ante el aumento de la circulación, las autoridades recomiendan utilizar PasAr, una aplicación oficial diseñada para brindar información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales.

La herramienta permite a quienes viajan hacia Chile o regresan a la provincia planificar el trayecto con anticipación, conocer las demoras estimadas, el estado del tránsito y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado, especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

