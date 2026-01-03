Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital

Demoras de mas de tres horas y media: así se encuentra hoy sábado el paso a Chile

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Si pensas pasar al vecino país, estas son las condiciones.

Quienes tengan previsto viajar este sábado a Chile para disfrutar de las vacaciones deberán armarse de paciencia. Desde las primeras horas de la mañana se registran largas filas de vehículos para cruzar al vecino país por el Túnel Internacional, en el Complejo Los Libertadores.

Según informaron desde la Coordinación General del Paso Internacional, las demoras para salir de Argentina superan las tres horas y media, mientras que el ingreso al país presenta un tránsito mucho más fluido, con esperas de alrededor de 20 minutos.

Ante el aumento de la circulación, las autoridades recomiendan utilizar PasAr, una aplicación oficial diseñada para brindar información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales.

La herramienta permite a quienes viajan hacia Chile o regresan a la provincia planificar el trayecto con anticipación, conocer las demoras estimadas, el estado del tránsito y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado, especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Ante el aumento de la circulación, las autoridades recomiendan utilizar PasAr, una aplicación oficial diseñada para brindar información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales.

La herramienta permite a quienes viajan hacia Chile o regresan a la provincia planificar el trayecto con anticipación, conocer las demoras estimadas, el estado del tránsito y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado, especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Fuente: Mendoza Post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO