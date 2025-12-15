Dengue en Mendoza: desde el Ministerio de Salud se advierte del posible aumento de casos en el verano

Hasta hace algunos años, la provincia era ajena a casos endémicos, sin embargo desde la temporada 2022-2023 el escenario cambio.

La temporada de dengue se inició en agosto pero el pico de circulación y casos se presenta mayormente con el avance de la primavera y el verano. En principio, luego de que la última temporada se presentara más serena de lo esperado, las perspectivas apuntan a que este verano habrá mayor circulación del vector, el insecto que transmite el virus, el mosquito Aedes aegypti.

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de Mendoza, advierte que se espera mayor actividad del vector y por ende, más casos. “Mendoza inicia la temporada 2025-2026, con condiciones de riesgo incrementado por cambio climático regional y circulación de nuevos serotipos en el país y la región”, anticipa el documento, de fines de noviembre.

El ingreso impensado del dengue

El dengue era algo que parecía muy lejano para los mendocinos, ya que hasta hace unos años, nunca se había presentado un caso endémico – de transmisión local- en la provincia. Pero el escenario cambió drásticamente a partir del verano 2022-2023.

Es una enfermedad producida por arbovirus (virus transmitido por artrópodos), por el virus del dengue (DENV) y del cual se conocen cuatro serotipos que afectan al humano (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). El mosquito Aedes aegypti, se considera el principal vector de cuatro arbovirosis humanas: Fiebre Amarilla, Dengue, Fiebre Chikungunya y Enfermedad por virus Zika.

Si bien la enfermedad transmitida por el mosquito es endémica en varias provincias, en otras, como Mendoza, tenía nula presencia, salvo algún caso esporádico importado -adquirido fuera del territorio mendocino-.

Esa temporada, Argentina atravesó la que fue calificada como la peor epidemia de dengue en muchos años. Se ha señalado que desde 2009 no había registros de tal magnitud y en ese contexto, Mendoza recibió el impacto de una enfermedad que extendió sus límites territoriales. Fue entonces que por primera vez, se registraron algunos casos autóctonos en la provincia.

La temporada posterior, el escenario se profundizó y los especialistas advertían que, si no se tomaban medidas, hacia adelante el escenario podría complicarse aún más.

Mendoza y la nueva batalla contra el dengue

El desafío en gran medida tenía que ver con concientizar a una población que no estaba acostumbrada a lidiar con este desafío, lo cual implicó generar hábitos de prevención. A esto se sumaron estrategias oficiales, como desmalezado, descacharreo y, solo en los casos necesarios, la fumigación. Pero además, Mendoza puso en marcha su propia estrategia poniendo en acción una prueba piloto: los mosquitos rojos, que alcanzaron fama nacional. El Iscamen apeló al mismo procedimiento que ya usaba para combatir la mosca del mediterráneo en la provincia y crearon mosquitos estériles en un laboratorio con el objetivo de reducir la población del insecto. Estos se liberaron en zonas puntuales de algunos departamentos.

Pese a las predicciones, y quizás gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y los organismo oficiales, la temporada 2024-2025 se presentó mucho más tranquila.

Esta abarcó desde agosto del primer año (semana epidemiológica -SE- 31) a agosto del segundo, cuando se notificaron 1.829 casos sospechosos, con 18 casos confirmados, de los cuales 11 fueron considerados autóctonos y 7 importados.

La temporada actual 2025-2026, que inició la SE 31 de este año “hasta la SE47, sólo se han recibido 19 notificaciones de sospecha de Dengue, 9 de ellas se descartaron y 10 se clasificaron como caso sospechoso no conclusivo”, detalla el reporte epidemiológico.

Pero asimismo, la Dirección de Epidemiología advierte: “Mendoza inicia la temporada 2025-2026, con condiciones de riesgo incrementado (…) Es probable que la temporada tenga mayor actividad del vector dada la tendencia climática, con riesgo real de aumento de casos, especialmente si ingresan infectados con serotipos circulantes (incluido DEN4)”, señala.

Los riesgos de esta temporada en Mendoza

Los especialistas atribuyen el incremento del riesgo a tres cuestiones fundamentales. Por un lado, al cambio climático regional, por otro, a la circulación de nuevos serotipos en el país y la región. Y en tercer lugar, asociado a estos, una mayor actividad de estos insectos, que aumenta asociada a las altas temperaturas y la humedad.

Sin embargo, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, dijo que aunque no se puede hacer futurología, no se espera una temporada de alta circulación como en 2022-2023, sino similar, aunque quizás un poco más que el verano pasado. Esto, claro, asociado a que se sostengan con éxito las estrategias implementadas.

“Los índices de crecimiento vectorial en las distintas regiones están dando que hay más movimiento, más actividad del vector, por la estacionalidad, por la temperatura, esto es lógico. Ahora, no esperamos tener una temporada como la del 2022-2023, esperamos una temporada intermedia, salvo que hubiese en algunas regiones introducción de otro serotipo”, explicó.

En relación al riesgo incrementado por cuestiones climáticas se refirió al impacto del aumento de las precipitaciones: “En cuanto eso se siga dando y no se hagan las medidas preventivas, como sacar el agua estancada, podemos tener más problemas”, señaló.

En cuanto a los nuevos serotipos dijo que circulan en países de la región como Brasil, y sobre todo en Cuba, donde circulan los 4. Por eso subrayó que es importante cómo impactará la movilidad de la población durante el periodo de vacaciones.

Estrategias: los mosquitos rojos contra el dengue

Aunque la vacunación contra el dengue se ha implementado en el país, esta ha estado acotada a determinados territorios endémicos y determinadas franjas etarias. No ha sido así en Mendoza. “La vacunación no se considera prioritaria actualmente en Mendoza debido a la baja incidencia registrada en la última temporada”, apunta para la actual el Ministerio.

En cuanto a la estrategia del mosquito rojo, Falaschi aclaró que para que tenga impacto en salud debe desarrollarse a gran escala, De todas formas, en estas pruebas que se han hecho se han logrado resultados. José Orts, presidente de Iscamen los puso en valor: “En el último ensayo realizado en Guaymallén se lograron resultados muy alentadores; la población silvestre disminuyó en un 90% en las áreas intervenidas”, puntualizó.

Detalló que las liberaciones del año pasado abarcaron barrios de los departamentos de San Martín, Guaymallén y Godoy Cruz.

Mónica Lopez, coordinadora del programa Aedes Aegypti de Iscamen, dio más detalles al respecto: “Usando como control el barrio Santa Ana, donde no se hacían liberaciones, pudimos determinar que donde se liberaron los mosquitos estériles hubo un 90% menos de trampas positivas, es decir, con capturas de huevos del Aedes aegypti”.

Explicó que la técnica consiste en liberaciones de machos estériles que van a copular con hembras silvestres, y los huevos que pongan estas hembras no van a ser viables, es decir, no van a transformarse en larvas, y de este modo se corta el ciclo reproductivo.

En cuanto a cómo seguirá el abordaje este año, detalló: “Pensamos ampliar las áreas de ensayo, estamos comenzando en Guaymallén, y probablemente continuemos con los ensayos en Godoy Cruz, donde van a ser áreas mayores, ya estamos empezando a monitorear”.

En cuanto al resto de las estrategias, Falaschi detalló que serán similares a las del año pasado.

Fuente: Diario Los Andes