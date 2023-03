Denuncian casos de envenenamiento de mascotas en La Consulta: “Si algo molesta se habla, no se mata”

Por Antonella Escobar

Un caso de envenenamiento de una perra puso en evidencia la problemática.

Cuando nuestro perro, sobre todo si aún es cachorro, entra a formar parte de nuestra familia, se convierte en un miembro muy querido y por tanto nos preocupa mucho que le pueda pasar algo malo. Su carácter curioso y aventurero hace que lo olfatee todo y se meta en la boca cualquier cosa que encuentre por la calle.

En consecuencia, lamentablemente cada tanto aparece la triste noticia en el Valle de Uco del envenenamiento por ingesta de comida, agua o maltrato hacia las mascotas. La Consulta, zona ubicada en el departamento San Carlos no es la excepción.

El día de ayer, a través de las redes sociales una vecina de la comunidad de La Consulta afirmó en su posteo el caso de envenenamiento de la perrita de su mamá, Nina.

Natalia describe en su posteo: “¿Que pasaría si yo tengo un problema con un vecino y le empiezo a envenenar el agua ? O le doy chocolates con arsénico a sus hijos ? Que les parecería eso ? Un horror, estamos de acuerdo ¿no ? Cómo puede ser que exista gente con el corazón tan rancio y lleno de resentimiento, con la cabeza ideando ideas tan peligrosas y retorcidas que deja VENENO CON COMIDA en la calle porque no les gusta algo del vecino ? Nuestra perrita Nina salía una vez al día y daba una vueltita corta por la calle y volvía , era la única salida que tenía. Nuestra perrita Nina es viejita , no sabemos si va a salir de esta. Tenemos mucha bronca y mucho dolor porque nuestros animales son parte de nuestra familia , los amamos, no son cosas. Si algo me molesta, cómo ser humana adulta que soy siempre voy a tender puentes de diálogo, siempre que se pueda y si no se puede JAMÁS voy a meterme con la VIDA de sus familias. Si algo molesta se habla , no se MATA”.

Más adelante añade: “No sé quién arrojó veneno, pero ojalá esté mensaje le llegué, recordarle que le está errando muy mal el camino, que lo único que ese camino de odio y cinismo devuelve es más odio y cinismo, recordarle también que lo que está haciendo es un delito tipificado por la ley y desearle que se mejore porque su vida debe ser bien fea”.

“Ojalá no vuelva a pasar, ojalá seamos mejores seres humanos y tengamos la capacidad de hablar con el vecino , de dialogar , de negociar, de acordar pese a las diferencias que podamos tener. Todos soñamos una vejez tranquila, morir de viejos y sin dolor , lo mismo soñamos para nuestra perrita Nina, deseamos seguir poniendo comida en su platito, que nos siga recibiendo con su alegría.Ojalá no nos hayan arrebatado eso”, agregó para concluir.

Nina en recuperación.

Tras este severo caso registrado y denunciado públicamente, algunas personas informaron que a sus mascotas, otros perros y también gatos, les había sucedido lo mismo en ese distrito.

Entre los comentarios del posteo, una vecina expuso: “Me pasó lo mismo y me mataron todos mis perros, hice la denuncia y jamás pasó nada. Fue la policía amiga casa a qué …a nada. Tuve a mis perros muertos dos días y debían ir a constatar lo que había pasado y verificar que estaban envenenados, nunca volvieron. Este es el país donde a las personas de mierda jamas les hacen nada. Siguen por la vida como si nada. Personas maltratan animales y vas a poner la denuncia y no te la quieren tomar. Hay una ley que no se cumple. El país de las leyes que son solo para hacer pantalla en épocas de elecciones”.

Por su parte, otra usuario dijo: “Podrás decir en qué zona, a una amiga le envenenaron el gato, por calle 9 de julio en la cuarta…ojalá se recupere tu perrita”.

Tipos principales de envenenamiento en perros

Al hablar de envenenamiento en perros, lo forma más frecuente en la que se suele producir es a través de sustancias tóxicas ingeridas por vía oral pero no es la única. Nuestro compañero canino también puede sufrir una intoxicación grave a través de:

La inhalación de sustancias tóxicas. En ocasiones nuestro perro puede intoxicarse a través de las vías respiratorias. El veneno en este caso es inhalado y posteriormente absorbido por los conductos respiratorios y los pulmones de nuestra mascota.

La piel. En este caso, el agente tóxico entra en contacto con nuestro perro por vía cutánea para extenderse después por todo su organismo.

¿Qué síntomas puede presentar tu perro?

Cuando nuestra mascota canina presenta un cuadro de envenenamiento los síntomas pueden aparecer en seguida o pasadas unas horas. Por eso los primeros momentos tras la intoxicación son oro. Para evitar que nuestro perro entre en estado crítico hay que actuar con rapidez e identificar los síntomas que presenta. Así que si observas que de forma repentina, expresa algunos de los siguientes problemas, hay que acudir a las urgencias veterinarias cuánto antes. Esta sería la sintomatología más frecuente:

Quejas por dolores intensos.

Vómitos y diarreas.

Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos.

Fiebre acompañada de convulsiones y espasmos involuntarios.

Rigidez muscular y parálisis parcial o general.

Salivación excesiva sin motivo.

Problemas respiratorios y taquicardias.

Sus mucosas cambian de color.

Hemorragias en orificios.

Exceso de sed y aumento de sus micciones.

Piel inflamada.

Falta de coordinación en sus extremidades. mareos y desorientación.

Somnolencia intensa y debilidad.

Depresión.

Qué hacer y cómo ayudar a tu perro: primeros auxilios

Evidentemente si detectamos cualquiera de estos síntomas hay que actuar con celeridad y acudir a nuestro veterinario de confianza o de urgencias a la máxima brevedad posible para que el envenenamiento no produzca efectos irreversibles en tu mascota. Pero si no tuvieras en ese momento, por las circunstancias que sean a un especialista cerca también puedes llevar a acabo una serie de prácticas de primeros auxilios que pueden salvarle la vida a tu perro. Te indicamos algunas pautas a seguir.

Trasladarlo a una zona abierta de la casa bien ventilada e iluminada. Si se encuentra muy debilitado a la hora de moverlo es importante lesujetemos bien su cabeza y dejemos sus orificios nasales al descubierto.

Provocarle el vómito si el veneno era por vía oral. NO HACERLO JAMÁS si sabemos que ha ingerido sustancias corrosivas o si está en estado inconsciente.

Cepillar su pelaje. Es para sacudir la sustancia de su cuerpo y bañarlo con abundante agua si se intoxicó a través de la piel.

No ofrecerle líquidos, comida o aplicarle aceites u otros remedios caseros. Por lo menos hasta no saber qué veneno ha tomado.

Darle de beber agua fresca lentamente. SÓLO cuando esté menos aturdido y el veterinario nos lo aconseje. De esta manera reducimos el impacto del veneno en órganos importantes como riñones o hígado. Si no puede beber por sí mismo, se recomienda administrárselo a través de una jeringuilla.

Fuente: Menes