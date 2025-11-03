Facebook X-twitter Youtube Instagram

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Por el hecho hay un masculino de 47 años detenido.

Personal policial, perteneciente a la Comisaría 18 de San Carlos, logró recuperar un cargamento de 10.000 kilos de ajo que habían sido robados de una propiedad del distrito de Eugenio Bustos. La carga tiene un valor en el mercado que ronda los 3 millones de pesos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13 horas del domingo, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un robo que estaban cometiendo tres personas. Las mismas fueron descubiertas cargando cajas de ajo a una camioneta en el interior del barrio Salmaso.

Cuando la policía arribó al lugar, logró interceptar al rodado en cuestión y, al momento de pedir documentación que  acredite la procedencia del producto, ninguna de las personas a bordo pudo justificar el cargamento de ajo.

Estas tres personas fueron identificadas quedando a disposición de las autoridades. Minutos después de este hecho, un productor realizó una denuncia de un robo de 10.000 kilos de ajo y mostró un video donde se observa a una camioneta de características similares a la que había interceptado la policía ingresando a la propiedad para cometer el robo.

Por directivas de la fiscalia, se dispuso del trabajo de personal de investigaciones, que, realizando sus tareas correspondientes, pudo dar con la otra parte del cargamento, que se encontraba en una vivienda del mismo barrio oculto en un fondo.

Por el momento, la investigación continúa con la carátula de averiguación hurto y una de las personas identificadas quedó detenida, ya que presentaba medidas pendientes con la justicia.

