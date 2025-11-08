Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se va a trasladar a la Unidad Penal N° 32.

Ayer aproximadamente a las 22:30 horas, personal del Departamento Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco – División Tunuyán, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, llevó a cabo una orden de allanamiento en Ruta 40 km 83 S/N, en el Departamento de Tunuyán.

Durante el operativo se concretó la detención de alias “Pocoyó”, quien se encontraba sindicado como uno de los principales puntos de venta de estupefacientes al menudeo en la zona.

En el lugar se procedió al secuestro de siete envoltorios de nylon verde con marihuana fraccionados para su comercialización, una bolsa de nylon transparente con flores de marihuana, una bolsa de nylon negra con ramas y hojas de marihuana, ocho envoltorios de nylon transparente con cocaína fraccionada para su comercialización, tres teléfonos celulares, $32.100 pesos argentinos, recortes varios de nylon color verde y una planta de marihuana.

Las directivas impartidas fueron proceder al secuestro de los elementos reseñados y realizar las medidas pre procesales correspondientes respecto a Pocoyó, quien fue trasladado a la comisaría que por jurisdicción corresponde en calidad de detenido comunicado, hasta tanto se pueda efectuar su traslado a la Unidad Penal N° 32.

La jurisdicción actuante fue la Comisaría 15. En el lugar se contó con la colaboración de los Cuerpos Especiales Valle de Uco, dado que se trata de una de las zonas más conflictivas de la jurisdicción y el detenido es considerado uno de los referentes delictivos del área, con numerosos antecedentes por diversos ilícito.