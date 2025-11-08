Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se va a trasladar a la Unidad Penal N° 32.

Ayer aproximadamente a las 22:30 horas, personal del Departamento Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco – División Tunuyán, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, llevó a cabo una orden de allanamiento en Ruta 40 km 83 S/N, en el Departamento de Tunuyán.

Durante el operativo se concretó la detención de alias “Pocoyó”, quien se encontraba sindicado como uno de los principales puntos de venta de estupefacientes al menudeo en la zona.

En el lugar se procedió al secuestro de siete envoltorios de nylon verde con marihuana fraccionados para su comercialización, una bolsa de nylon transparente con flores de marihuana, una bolsa de nylon negra con ramas y hojas de marihuana, ocho envoltorios de nylon transparente con cocaína fraccionada para su comercialización, tres teléfonos celulares, $32.100 pesos argentinos, recortes varios de nylon color verde y una planta de marihuana.

Las directivas impartidas fueron proceder al secuestro de los elementos reseñados y realizar las medidas pre procesales correspondientes respecto a Pocoyó, quien fue trasladado a la comisaría que por jurisdicción corresponde en calidad de detenido comunicado, hasta tanto se pueda efectuar su traslado a la Unidad Penal N° 32.

La jurisdicción actuante fue la Comisaría 15. En el lugar se contó con la colaboración de los Cuerpos Especiales Valle de Uco, dado que se trata de una de las zonas más conflictivas de la jurisdicción y el detenido es considerado uno de los referentes delictivos del área, con numerosos antecedentes por diversos ilícito.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO