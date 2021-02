Descargo del veterinario señalado por maltrato animal: “Las cámaras van a encontrar a los responsables”

Gastón Martín apuntó contra quienes ingresaron a su propiedad y tomaron fotos de su perro muerto. El animal apareció ahorcado y vecinos y proteccionistas lanzaron duras críticas contra el veterinario por dejarlo atado.

En los últimos días un perro fue hallado sin vida dentro de una casa ubicada en un barrio privado de Colonia Las Rosas, en Tunuyán. El animal se encontraba atado en el patio de la vivienda y apareció ahorcado. El hecho se registró el pasado domingo, aunque tomó conocimiento público este miércoles cuando vecinos y proteccionistas cuestionaron duramente al dueño del can, el veterinario Gastón Martín.

“El aviso lo recibimos el domingo 7 de febrero, donde el animal se encontraba ahorcado con su propia cadena en el fondo de la casa de un VETERINARIO que se fue de vacaciones y lo dejó atado”, informó a través de las redes la protectora Tu ayuda es mi esperanza.

Frente a ello, el veterinario en cuestión emitió un descargo y apuntó a quienes ingresaron a su propiedad a tomar las fotos. El hombre baraja la posibilidad de que alguien podría haber asesinado al animal por problemas vecinales previos.

“Lo que ha sucedido con mi perro es que personas con muy malas intenciones han procedido a violar mi domicilio ya que yo no me encontraba y a pedido de esas mismas personas que violaron mi domicilio el perro se encontraba atado porque ellas siempre se quejaban de que el perro les ladraba o se iba a sus casas y peleaba con sus animales”, manifestó en comunicación El Cuco Digital.

“Tenía dos personas a cargo del perro, uno iba en la mañana y el otro iba en la tarde. La persona que fue en la mañana le da agua y comida (tengo audio de que estaba todo bien); cuando va la persona que va a la tarde, lo encuentra muerto”, explicó y señaló: “Encima si ven las fotos, esos vecinos primero le sacan una foto con vida y luego muerto ¿Qué seguridad tengo yo de que esas personas no lo mataron y lo colgaron?”.

A su vez, Gastón Martín aseguró ser un gran defensor de los animales y un incansable luchador contra el maltrato y subrayó que ha sido el veterinario de las mascotas de sus vecinos y hasta los ha atendido sin remuneraciones a cambio.

“A todos los vecinos del barrio les he atendido sus perros y hasta ha llegado el punto de que tuve que pedirles por favor que me los llevarán a la veterinaria ya que en mi casa no contaba con los elementos para poder darle una buena atención, además siempre lo tenía que hacer ad honorem. Los que me conocen saben que no soy el tipo de persona que dicen que soy en esa nota infundada”.

“Tengo una incansable lucha contra el maltrato animal. A las protectoras de animales de Tunuyán siempre las he acompañado y atendido. Es más, soy el primer médico veterinario del Valle de uco en ser partes de PATAS”.

Además, el hombre informó que se está realizando la denuncia por correspondiente y registrando las cámaras de seguridad “para encontrar al responsable”.

“Está siendo usado este terrible episodio para ensuciar mi nombre y me veo víctima de malas intenciones donde gente entra a mi domicilio saca fotos de mi perro vivo y luego muerto (…) La verdad que la situación es lamentable”, completó.