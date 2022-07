Desde el 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro: cuál es el objetivo de la fecha 

La misma intenta fomentar la adopción de perros que viven en refugios.

Desde 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro para homenajear a nuestros amigos de cuatro patas, fieles e incondicionales, un integrante más de las familias que los tiene, y que adquieren cada vez más importancia en la vida cotidiana.

Esta efeméride se instituyó con la intención de concienciar sobre la gran cantidad de perros que son abandonados a su suerte o que están en adopción en algún refugio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Actualmente, hay unos 300 millones de perros en el mundo, de una enorme variedad de razas y tamaños, que esperan encontrar un hogar que los cobije.

Pero además, en este día, hay que recordar los servicios que estos animales domésticos prestan en la sociedad, como los perros policías, perros bomberos, lazarillos, los de rescate y de compañía.

Y en épocas de las redes sociales, también se convierten en influencers que ganan miles de likes y que son un boom en Instagram, con graciosos videos o como modelos de los productos destinados a su bienestar.

Otras efemérides asociadas a los perros

El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre, en un contrato amoroso que tiene más o menos 30.000 años de vigencia. Varios países -Estados Unidos, México, Colombia y Guatemala- celebran el Día del Perro el 26 de agosto.

Además, hay otras fechas ligadas a celebraciones referidas a los amigos de cuatro patas:

Día del Perro Sin Raza (28 de mayo).

Día de llevar al Perro a la Oficina (21 de junio).

Día Internacional del Perro Callejero (último domingo de julio).

Día del Perro Adoptado (23 de septiembre).

Día del Perro de Trabajo (6 de diciembre).

Día Nacional del Perro (2 de junio, en la Argentina, en homenaje a Chunino, un ovejero alemán de la Policía Federal que murió en 1983 baleado por un delincuente).

Otras efemérides

1946. Nace Domingo Cavallo

En San Francisco, provincia de Córdoba, nace Domingo Felipe Cavallo. Se graduó en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba y después fue a Harvard. Dirigió la Fundación Mediterránea en la segunda mitad de los 70, y de allí pasó a la presidencia del Banco Central en 1982, cuando la desbandada de la dictadura estatizó la deuda privada. Electo diputado en 1987, Carlos Menem lo nombró canciller en 1989 y negoció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Llegó al ministerio de Economía y fijó la paridad cambiaria, que acabó con la inflación. La convertibilidad marcó a fuego los años 90. El dólar barato y las importaciones a granel se combinaron con la desocupación y el achique del aparato productivo. Desaveniencias con Menem lo eyectaron en 1996. Formó el partido Acción por la República: obtuvo una banca de diputado y perdió para jefe de Gobierno contra Aníbal Ibarra antes que Fernando de la Rúa lo convocara en marzo de 2001 y le diera superpoderes. Cavallo no pudo encontrarle la vuelta al esquema que él mismo había diseñado una década atrás. Planteó el déficit cero y una probable canasta de monedas hasta que recurrió al corralito, que selló su suerte la madrugada del 20 de diciembre de 2001. Meses más tarde fue detenido por la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Quedó libre pero afrontó otros procesos judiciales.

1948. Nace Litto Nebbia

Nace en Rosario uno de los nombres fundamentales de la música popular argentina: Litto Nebbia. Vino al mundo como Félix Francisco Nebbia Corbacho. Integró Los Gatos y el single de “La Balsa”, tema compuesto con Tanguito en 1967, es considerado el punto de arranque del rock argentino. Al despuntar los 70 inició su carrera solista. Luego de mezclas entre rock y folklore, se volcó a la música progresiva en discos como Muerte en la catedral. Se exilió en México y volvió en 1982. Ha seguido con su carrera desde entonces y ayudó a difundir a buena parte de los músicos argentinos a través de su sello Melopea.

1950. Nace el Pato Fillol

Ubaldo Fillol nace en San Miguel de Monte. Uno de los más grandes arqueros de la historia, comenzó en Quilmes. Luego jugaría en Racing y River. Fue el arquero del seleccionado campeón del mundo en 1978, con una actuación sobresaliente. Más tarde pasó por Argentinos, Flamengo y Atlético de Madrid. De vuelta en Racing, ganó la Supercopa 88. Se despidió en Vélez, con una actuación descollante ante River en su último partido.

1955. Nace Marcelo Bielsa

Nace Marcelo Bielsa en Rosario. Con 35 años asumió como entrenador de Newell´s y ganó el Apertura 90 y la final del torneo contra Boca por penales en 1991. Al año, ganó el Clausura 92 y llegó a la final de la Copa Libertadores. Se fue a México. Volvió para salir campeón con Vélez en el Clausura 98. Luego de un breve paso por el Español en Barcelona recaló en la Selección. Clasificó de forma brillante al Mundial 2002, pero el equipo se fue de la Copa del Mundo en primera ronda. En 2004 alcanzó la final de la Copa América, que perdió con Brasil, y, bajo su conducción, el sub-23 ganó el oro olímpico en Atenas. De allí se fue a Chile y clasificó a su selección para Sudáfrica 2010, donde avanzó hasta octavos de final. Luego fue al Athletic de Bilbao (donde alcanzó finales de Copa del Rey Europa League) y, tras una etapa en el fútbol francés, asumió en el Leeds United, que de su mano regresó a la primera división del fútbol inglés.

1958. Nace Liliana Bodoc

Liliana Bodoc nace en Santa Fe. Desde pequeña vivió en Mendoza. Entre 2000 y 2004 publicó la obra cumbre del fantasy en la Argentina: La saga de los confines. La trilogía está basada en la cultura precolombina y alcanzó un gran éxito de público y crítica. Los tres libros, Los días del Venado, Los días de la Sombra y Los días del Fuego, cimentaron la relación de Bodoc con el público infantil y adolescente. Más tarde aparecerían, entre otros títulos, Memorias impuras y El espejo africano. Había comenzado la trilogía Tiempo de dragones y publicado los dos primeros volúmenes cuando falleció el 6 de febrero de 2018. El día de su nacimiento se recuerda en Mendoza como Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil.

1990. Roger Waters presenta The Wall en Berlín

Roger Waters toca los temas del álbum The Wall en Berlín, ocho meses después de la caída del Muro. El ex integrante de Pink Floyd sube al escenario con músicos invitados como Van Morrison, Ute Lemper, Scorpions y Marianne Faithfull. Más de 300 mil personas concurren a la cita en un terreno entre la Puerta de Brandeburgo y la Potsdamer Platz. Antes del concierto se hizo un rastreo intensivo para cerciorarse que no hubiera minas enterradas.

1992. Muere Mario Boyé

Mario Boyé, uno de los grandes jugadores del fútbol argentino de la década del 40, muere a los 69 años. Apodado El Atómico, destacó en Boca, donde salió campeón en 1943 y 1944. Luego paso a Racing, con el que dio la vuelta en 1950 y 1951. También brilló en la Selección, con la que ganó la Copa América en tres ocasiones.

2021. Muere Juan Vital Sourrouille

Muere Juan Vital Sourrouille, a los 80 años. Fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín entre febrero de 1985 y marzo de 1989. En su gestión se destaca el lanzamiento del Plan Austral, un programa heterodoxo que congeló precios, tarifas y salarios y creó el austral, un nuevo signo monetario. El desgaste de ese plan llevó en 1988 a implementar el Plan Primavera, que naufragó a los pocos meses, cuando comenzó la corrida que derivó en la hiperinflación.

Fuente: Página 12