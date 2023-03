Desde el 2013, cada 1 de marzo se celebra el Día Internacional de la Cero Discriminación

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” consagra el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto implica que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal, sin distinción alguna de raza, color, sexo, identidad de género, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, la desigualdad está aumentando en el mundo y la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la discriminación estructural existente.

El 1 de marzo de cada año se conmemora el Día de la Cero Discriminación con el propósito de promover el fin de todas las formas de discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. ​

En este marco, se vuelve necesario reflexionar en torno a la necesidad de eliminar las normas discriminatorias y los discursos de odio; promover marcos jurídicos y políticas públicas con enfoque de derechos humanos; fortalecer los espacios de participación social e implementar políticas distributivas que reviertan el impacto de la matriz de la concentración económica de los países de la región para contribuir a alcanzar objetivos más igualitarios.

Desde la mirada del MERCOSUR, es necesario analizar los procesos de empobrecimiento y su impacto en la pérdida de derechos de la población. Poner fin a la pobreza es una prioridad para garantizar los derechos humanos. El acceso a una vida digna, a la vivienda, al agua potable, a la salud, a la educación, al trabajo decente son derechos humanos.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 de las Naciones Unidas buscan generar un proceso donde nadie quede atrás.

En el ámbito regional, la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH) adoptó en 2020 la Declaración de Asunción sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Situación de Pandemia COVID-19 con el compromiso de que nadie quede relegado y ningún derecho humano desatendido.

Los principios de igualdad y no discriminación son la esencia de los derechos humanos. Sin embargo, aún persiste la discriminación hacia ciertos grupos como las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, afrodescendientes o de pueblos originarios, entre otras. También hay una discriminación hacia las personas mayores, las niñas, niños y adolescentes y hacia las mujeres.

El enfoque interseccional y de derechos humanos en las políticas públicas es fundamental para poner fin a la discriminación y avanzar hacia una región con igualdad para todas las personas.

El Día de la Cero Discriminación fue establecido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), después de que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) pusiera en marcha su campaña en favor de la discriminación cero en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

En este Día de la Cero Discriminación, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) destaca la importancia del enfoque de derechos humanos en la construcción de la agenda pospandemia para avanzar hacia una región inclusiva, justa y diversa.

Fuente: Mercosur

Otras efemérides

914 – JORGE NEWBERY. El ingeniero, deportista y aviador Jorge Newbery, fundador de la aeronáutica militar argentina, muere a los 38 años en Mendoza, al caer el avión en el que hacía una demostración previa a cruzar la cordillera de Los Andes hacia Chile.

1944 – NACE ROGER DALTREY. Nace en el distrito londinense de Shepherds Bush el músico, cantante y compositor británico Roger Daltrey, fundador de The Who, banda ícono del rock del siglo XX. Vendió más de cien millones de discos.

1969 – NACE JAVIER BARDEM. Nace en la ciudad de Las Palmas (Canarias, España) el actor español Javier Bardem, ganador de un Óscar en 2007 por su papel de reparto como el psicópata asesino Anton Chigurh en el filme “No Country for Old Men”. Ganó además cinco premios Goya y un Globo de Oro, entre otros galardones.

1973 – DARK SIDE OF THE MOON. Se publica en Estados Unidos el disco Dark side of the moon (El lado oscuro de la Luna), uno de los mejores de la banda británica de rock Pink Floyd, cuyas ventas superaron las 50 millones de copias.

1975 – FERIA DEL LIBRO. Se inaugura la primera edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, considerada una de las más grandes de habla hispana.

1990 – VIDEOMATCH. El canal Telefé emite la primera edición del programa Videomatch, exitoso ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli.

1994 – NACE JUSTIN BIEBER. Nace en la ciudad de London (Ontario, Canadá) el cantante canadiense Justin Bieber, quien a la edad de 15 años saltó a la fama al publicar One Time, su primer sencillo. Lleva ganados doce premios American Music, entre otros galardones. Ha vendido más de 140 millones de discos.

2006 – 1° GOL DE MESSI. El delantero Lionel Messi marca su primer gol con la camiseta de la selección argentina, en un partido amistoso con Croacia disputado en Basilea (Suiza) que el equipo “albiceleste” perdió por 3 a 2. Messi es el máximo goleador de la selección argentina, con la que lleva anotados 80 goles.

2022 – DÍA DEL FERROVIARIO. Se celebra el Día del Trabajador Ferroviario en conmemoración de la fecha de 1948 en la que se concretó el traspaso al Estado argentino de los ferrocarriles en manos de capitales ingleses.