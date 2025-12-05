Desde el Centro Regional de Hemoterapia piden a la población donar sangre para no tener faltantes durante el verano

En el hospital Scaravelli se puede donar de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Durante los meses de receso escolar y la temporada de vacaciones hay una importante merma en el banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia de Mendoza. Debido a esta situación, desde el gobierno provincial impulsan una importante campaña.

“La campaña se realiza debido a que a estas alturas del año las donaciones disminuyen; no es un tema de que no tenemos donantes, el principal motivo es que las entidades que colaboran con el Centro Regional entran en receso por vacaciones y no realizan las campañas”, comentó Diego Caballero, del Servicio de Hemoterapia del hospital Scaravelli.

Además, agregó: “las principales instituciones que colaboran son las universidades y escuelas que realizan colectas de sangre y, al estar en vacaciones, esa disminución se nota y por eso es que se realiza esta campaña”.

¿Dónde donar sangre?

Centro Regional de Hemoterapia (Garibaldi y Montecaseros) de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas.

Hospital Scaravelli: De lunes a viernes de 8 a 13.00 horas (con turno previo) llamando al número 2622 260900 o 2622 422104.