Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital

Desde el Centro Regional de Hemoterapia piden a la población donar sangre para no tener faltantes durante el verano

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En el hospital Scaravelli se puede donar de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Durante los meses de receso escolar y la temporada de vacaciones hay una importante merma en el banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia de Mendoza. Debido a esta situación, desde el gobierno provincial impulsan una importante campaña.

“La campaña se realiza debido a que a estas alturas del año las donaciones disminuyen; no es un tema de que no tenemos donantes, el principal motivo es que las entidades que colaboran con el Centro Regional entran en receso por vacaciones y no realizan las campañas”, comentó Diego Caballero, del Servicio de Hemoterapia del hospital Scaravelli.

Además, agregó: “las principales instituciones que colaboran son las universidades y escuelas que realizan colectas de sangre y, al estar en vacaciones, esa disminución se nota y por eso es que se realiza esta campaña”.

¿Dónde donar sangre?

Centro Regional de Hemoterapia (Garibaldi y Montecaseros) de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas.

Hospital Scaravelli: De lunes a viernes de 8 a 13.00 horas (con turno previo) llamando al número 2622 260900 o 2622 422104. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO