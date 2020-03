Desde Italia en exclusiva para El Cuco Digital: un argentino nos describe su vida en cuarentena

“Lo principal es la calma, al virus lo podemos vencer entre todos estando en casa, estaría bueno que la gente tome conciencia, que nos tenemos que hermanar como argentinos” afirmó Mariano Degliangioli (MD), en conversación con diario El Cuco Digital (ECD).

Italia ya superó a China en fallecidos por el Covid-19, y varios argentinos están viviendo de cerca la experiencia tan lamentable. Tal es el caso de Mariano Degliangioli, un cordobés de 36 años, que se encuentra junto a su famila en Santa Agatha, Sicilia. Él nos narra cómo es la vida en una de las zonas más afectadas por el coronavirus, nos cuenta cómo es su vida y la de su familia luego de que el gobierno Italiano decretara la cuarentena total.

ECD- Mariano ¿cómo está la situación en esa zona tan afectada?

MD-“Desde que se dictó la cuarentena se dio la orden de estar dentro de casa, la gente de la isla es bastante respetuosa de las órdenes que el gobierno decretó, no se ve mucha gente en la calle”.

ECD- ¿Cuesta ser obediente a lo prescripto por el gobierno?

MD– Sí, resultó difícil. Acá costó un poco porque son muy afectuosos, ahora es un hola y chau en la calle y nada más. Pero obviamente se evita como en todos lados el contacto con la gente.

ECD- ¿Cómo hacen para abastecerse?

MD– Salimos a hacer las compras una vez al día, después sí o sÍ dentro de casa. Cuidamos mucho a los mayores. En situaciones como estas hay que ser compañeros y solidarios para que los mayores no salgan. Salen los mas jóvenes, hay que ayudarnos entre todos.

ECD- ¿Cómo combaten el aburrimiento?

MD– Por ejemplo, las charlas son de balcón a balcón porque no se puede de otra manera, teniendo agua comida y netflix se aguanta. Somos 5 en casa y matamos el tiempo con juegos, charlas, mucho chinchon y tutifruti, juegos de mesa, para despegarnos un poco de la tecnología. Sino, estamos todo el día con el celular. Muchas siestas que no se hacían antes, nos cuidamos pero no perdemos el contacto con la familia. Estamos unidos, trabajamos como equipo. El estar unidos como familia también nos sirve para unirnos como sociedad.

ECD- ¿Cuál es la situación de los adultos mayores?

MD- Ya que hay una comunidad muy longeva (el 75% es gente mayor), tenemos que cuidarlos mucho porque se exponen. Todos los mayores de la tercera edad tienen que estar adentro. No los ves afuera. Hacen caso.

ECD- ¿Qué opinás de las medidas tomadas en Argentina?

MD- Ya que se tomaron medidas antes que acá es bueno que la sociedad colabore. Ojalá que todos puedan tomar decisiones de forma unida. Que la gente haga caso antes de que todo se desborde. La gente acá está respetando mucho eso, se dice que se cuiden y se cuidan.

ECD- ¿Te parece que el Gobierno Italiano tardó en tomar medidas?

MD- Se menospreció el coronavirus desde el día uno no se le tomó en serio, se pensó que era una gripe cualquiera que se podría solucionar fácil, se tomaron decisiones tarde y eso provocó que esto se fuera multiplicando por miles, no se pudo controlar en su momento entonces el contagio fue muy alto en determinadas zonas y se fue propagando mucho más rápido a medida que el Estado fue presionando para que la gente tomara conciencia.

El problema es lo que sucede en todos lados, la gente comenzó a irse de los lugares donde habían más contagios porque se hizo un bunker de gente, en Lombardia, Codogno, Veneto, parecía una zona de guerra. La gente se empezó a escapar, se metió en los trenes, colectivos, autos, escapando de todo y trasladaron el virus a diferentes provincias hasta que se esparció por todos lados.

ECD- Por la experiencia vivida ¿qué nos recomendas?

MD– Lo principal es la calma, al virus lo podemos vencer entre todos estando en casa, estaría bueno que la gente tome conciencia, que nos tenemos que hermanar como argentinos, que hagan un equipo, y si el equipo dice que tenemos que estar separados por un tiempo porque vamos a infectar a mucha gente, que hagamos caso. Es serio, esto mata, la gente se muere, nuestros abuelos, nuestros viejos.

Cuiden mucho la higiene, si salen, salgan de a uno, si pueden usar guantes mejor, cuidarse la cara, estar a distancia. Le deseo lo mejor a mi país.