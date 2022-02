Desde San Carlos hasta Ushuaia en bicicleta: 40 días pedaleando por una meta

Salieron cuatro valletanos pero sólo dos pudieron llegaron hasta «el fin del mundo».

Sancarlinos cumplieron el sueño de pedalear 40 días y de recorrer alrededor de 3500 kilómetros para llegar hasta Ushuaia.

Desde San Carlos partieron: Javier Ramírez, Félix Torres, Mariano Tejeda y José Bruno que mediante esta travesía cosecharon muchas anécdotas como así también muchos desafíos.

Finalmente, por diferentes circunstancias, sólo dos lograron llegar hasta «el fin del mundo».

Félix Torres en comunicación con El Cuco Digital contó que “todo esto empezó con la idea de hacer una travesía y tomar como eje la Ruta 40. Por cuestiones de tiempo pensamos en hacerlo en dos etapas: la primera desde Eugenio Bustos hacia el norte a la Quiaca y una etapa en verano para el sur desde Eugenio Bustos a Ushuaia.

“Pero por el tema de la pandemia cayó la idea de salir el 1 de julio a la Quiaca el año pasado y después, conversando con Javier Ramírez mi compañero, estuvimos charlando, en realidad le hice un comentario que ni siquiera fue una propuesta y pasaron unos días y él me dice que había estado pensando en la propuesta que no fue tal, pero me dice que no podría para julio viajar sino que podría hacerlo después de las fiestas si fuéramos para el sur. La verdad que me llamó la atención, le dije que sí, que saldríamos el 2 de enero a las 7 de la mañana y nos pusimos a hablar de la primera etapa. Fuimos coordinando y en ningún momento decayó la idea. Seguimos analizando que necesitábamos. Compramos las cosas con anticipación como el tráiler, acondicionamos las bicis, materiales para camping y al poco andar, se sumaron dos personas más”, agregó el ciclista.

Seguidamente, Torres contó cómo fue que se sumaron otros compañeros. “Mariano Tejeda dijo que se prendía a la primera etapa y que en Bariloche se volvía, y así lo hizo, y después, José Bruno con quien salimos hacer ciclismo de montaña, de ruta y recreativo nos dijo que también quería llegar a Usuhaia con nosotros pero le surgió un problema y se tuvo que volver desde Esquel. Pero que así fue que salimos los cuatro”.

Por último, el sancarlino destacó: “Hay tantas cosas para contar, la verdad que ha sido emocionante, ha sido duro, ha sido sacrificado pero ya todo eso lo imaginábamos y estaba dentro de los planes porque habíamos estudiado la situación. Bueno, después de 40 días, llegamos este jueves 10 de enero. Hay que decir que en varios lugares la gente nos dio una mano, se solidarizaba, querían participar y asistirnos. Ayer nos esperó una familia oriunda de La Consulta, German Panizzutti y su esposa, Sonia Muzaber que ya nos han atendido y ayudado con los pasajes de vuelta. En un rato vamos a ir el paraje más Austral del país porque ya nos pegamos la vuelta”.