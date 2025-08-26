Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Su marido está detenido implicado en el ataque al “mellizo” Franco Gauna.

Mientras avanza la investigación por el hecho donde Franco Gauna, recibió un tiro en la cabeza, la mujer de uno de los detenidos pide ser escuchada por la justicia y aseguró que vive con miedo y encerrada en su propia casa junto con sus hijos por miedo a un ataque.

“Tengo mucho miedo, por mis hijos, por mí, estas personas están libres, yo quiero que la justicia me escuche, tengo videos y testigos de que estas personas ingresaron primero a mi domicilio“, dijo la propia esposa de uno de los detenidos a El Cuco Digital.

Otro familiar afirmó que “la justicia está actuando mal, la policía jamás detuvo a los que atacaron la casa del “Oso”, sabiendo todo el daño que hicieron en la casa, habiendo golpeado niños incluso”.

“Esta banda que atacó es muy peligrosa y la justicia no hace nada, lo único que hay es un móvil policial las 24 horas a fuera de la casa, los hijos de la mujer del “Oso”, no pueden salir ni para ir a la escuela, están con mucho miedo“.

La casa de uno de los detenidos con custodia policial (foto)