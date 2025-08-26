Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Su marido está detenido implicado en el ataque al “mellizo” Franco Gauna.

Mientras avanza la investigación por el hecho donde Franco Gauna, recibió un tiro en la cabeza, la mujer de uno de los detenidos pide ser escuchada por la justicia y aseguró que vive con miedo y encerrada en su propia casa junto con sus hijos por miedo a un ataque.

Tengo mucho miedo, por mis hijos, por mí, estas personas están libres, yo quiero que la justicia me escuche, tengo videos y testigos de que estas personas ingresaron primero a mi domicilio“, dijo la propia esposa de uno de los detenidos a El Cuco Digital.

Otro familiar afirmó que “la justicia está actuando mal, la policía jamás detuvo a los que atacaron la casa del “Oso”, sabiendo todo el daño que hicieron en la casa, habiendo golpeado niños incluso”.

Esta banda que atacó es muy peligrosa y la justicia no hace nada, lo único que hay es un móvil policial las 24 horas a fuera de la casa, los hijos de la mujer del “Oso”, no pueden salir ni para ir a la escuela, están con mucho miedo“.

La casa de uno de los detenidos con custodia policial (foto)

https://www.elcucodigital.com/franco-gauna-el-joven-que-fue-baleado-en-san-carlos-sigue-en-terapia-pero-evoluciona-favorablemente/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO